بري يدعو الى جلسة مشتركة الاربعاء

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل، وذلك لدرس مشاريع القوانين الاتية:

1- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1239 الرامي الى تعديل المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري).

2- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6153 الرامي الى تعديل المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 وتعديلاته (انشاء تعاونية موظفي الدولة).