إسرائيل تبدي انفتاحها على محادثات مع لبنان حول الحدود البحرية

أبدت إسرائيل انفتاحها اليوم الاثنين على إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أميركية لحل نزاع على الحدود البحرية.

وقال مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان بعد لقائه بالمبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد إن مثل تلك المحادثات يمكن أن تكون "نافعة لمصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط" من خلال الاتفاق على الحدود.

ويستعد لبنان مجددا لاستقبال الموفد الاميركي ديفيد ساترفيلد غداً الثلاثاء، حاملاً ردوداً اسرائيلية حول موضوع المفاوضات لترسيم الحدودبين لبنان واسرائيل.

وتحدثت تقارير عن أن ساترفيلد حقق تقدماً في اتصالاته لتحقيق هذه المفاوضات التي يبدو انها ستجري في مقر قيادة قوات "اليونيفيل" في الناقورة.

وستكون المرة الثالثة التي يعود فيها ساتيرفيلد الى لبنان لاجراء محادثات مع المسوؤلين بشأن نزاع الحدود.