مقتل عسكري سوري وإصابة آخر بسقوط صاروخ إسرائيلي على منطقة القنيطرة

أعلن مصدر عسكري سوري أنّ صاروخاً إسرائيلياً سقط على موقع عسكري في محافظة القنيطرة السورية في جنوب البلاد مساء الاثنين، ما أسفر عن مقتل عسكري وإصابة آخر بجروح.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله "في تمام الساعة 21،10 (18،10 ت غ) قام العدو الإسرائيلي باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة بريف القنيطرة، وقد أسفر العدوان عن ارتقاء شهيد وإصابة مقاتل آخر بجروح"

وكانت الوكالة أوردت خبراً مقتضباً في وقت سابق جاء فيه "عدوان إسرائيلي بصاروخ على تل الشعار بالقنيطرة وأنباء عن جرحى وإصابة آلية عسكرية".

وتقع محافظة القنيطرة قرب حدود مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل بعد ان احتلّت معظمها.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنّ "الأنظمة السورية المضادّة للطائرات أطلقت في وقت سابق من اليوم النار على طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي خلال قيامها بتحليق روتيني في شمال إسرائيل".

وتابع البيان أنّ الصاروخ السوري لم يصب الطائرة التي أكملت مهمتها "قبل أن يقصف سلاح الجو الاسرائيلي الموقع الذي اطلقت منه النار" على الطائرة.

واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن الصاروخ الإسرائيلي "أطلق من المنطقة المحتلّة من الجولان"، موضحاً لوكالة فرانس برس أنّ ثلاثة جنود سوريين أصيبوا من جرّائه بجروح.

وسبق أن شنّ سلاح الجو الإسرائيلي مئات الغارات على أهداف في سوريا تؤكد الدولة العبرية أنّها أهداف عسكرية إيرانية أو تابعة لحزب الله.