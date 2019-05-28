سماع دوي انفجار في منطقة الزهراني

سمع دوي انفجار في وادي النميرية في منطقة الزهراني، من المرجح ان يكون ناتجا عن تفجير جهاز تجسس اسرائيلي.

وفيما لم يتم التأكد من سبب الانفجار، رجحت معلومات بحسب الوكالة الوطنية للاعلام، انه ناجم عن تفجير جهاز تجسس اسرائيلي، في حين رجحت معلومات اخرى انه ناجم عن انفجار قذيفة ب 7.

من جهتها، أفادت قناة الـ LBCI عن أن "طائرة استطلاع إسرائيلية فجرت عن بعد جهاز تجسس إسرائيلي يقع بين وادي زفتى وبلدة النميرة".

واضافت القناة، ان قوات الامن والجيش طوقت المنطقة وتعملان ايضا على جهاز مشبوه اخر عثر عليه في نفس المكان.