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سماع دوي انفجار في منطقة الزهراني

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من Naharnet Newsdesk 09:23 ,2019 أيار 28
W460

سمع دوي انفجار في وادي النميرية في منطقة الزهراني، من المرجح ان يكون ناتجا عن تفجير جهاز تجسس اسرائيلي.

وفيما لم يتم التأكد من سبب الانفجار، رجحت معلومات بحسب الوكالة الوطنية للاعلام، انه ناجم عن تفجير جهاز تجسس اسرائيلي، في حين رجحت معلومات اخرى انه ناجم عن انفجار قذيفة ب 7.

من جهتها، أفادت قناة الـ LBCI عن أن "طائرة استطلاع إسرائيلية فجرت عن بعد جهاز تجسس إسرائيلي يقع بين وادي زفتى وبلدة النميرة".

واضافت القناة، ان قوات الامن والجيش طوقت المنطقة وتعملان ايضا على جهاز مشبوه اخر عثر عليه في نفس المكان.

مصدرنهارنت
لبنان
التعليقات 11
Thumb s.o.s 11:14 ,2019 أيار 28

No big deal.

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Thumb blablablablabla 12:55 ,2019 أيار 28

that's your other fart
unfortunately doodle inside your love tunnel is immunised

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Thumb lubnani.masi7i 21:04 ,2019 أيار 28

lol lol all deserving !

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Thumb justice 14:01 ,2019 أيار 28

Khan

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Thumb s.o.s 14:35 ,2019 أيار 28

Zeer

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Thumb s.o.s 14:35 ,2019 أيار 28

Ban

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Thumb justice 14:46 ,2019 أيار 28

Dou2

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Thumb justice 14:46 ,2019 أيار 28

Man

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Thumb s.o.s 15:28 ,2019 أيار 28

Youk

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Thumb lubnani.masi7i 21:05 ,2019 أيار 28

lol all deserving!

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Thumb doodle-dude 16:30 ,2019 أيار 28

lol @ the shia christian of european parents and a deep and wide luv tunnel that is open to the public year round.

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