سماع دوي انفجار في منطقة الزهراني

سماع دوي انفجار في منطقة الزهرانيRead this story in English
سمع دوي انفجار في وادي النميرية في منطقة الزهراني، من المرجح ان يكون ناتجا عن تفجير جهاز تجسس اسرائيلي.
وفيما لم يتم التأكد من سبب الانفجار، رجحت معلومات بحسب الوكالة الوطنية للاعلام، انه ناجم عن تفجير جهاز تجسس اسرائيلي، في حين رجحت معلومات اخرى انه ناجم عن انفجار قذيفة ب 7.
من جهتها، أفادت قناة الـ LBCI عن أن "طائرة استطلاع إسرائيلية فجرت عن بعد جهاز تجسس إسرائيلي يقع بين وادي زفتى وبلدة النميرة".
واضافت القناة، ان قوات الامن والجيش طوقت المنطقة وتعملان ايضا على جهاز مشبوه اخر عثر عليه في نفس المكان.
التعليقات 11
0121:04 ,2019 أيار 28
lol lol all deserving !
0316:30 ,2019 أيار 28
lol @ the shia christian of european parents and a deep and wide luv tunnel that is open to the public year round.