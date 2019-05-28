باريس تعلن أنها تكثف جهودها لتجنيب أربعة جهاديين فرنسيين عقوبة الإعدام في العراق

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء أن بلاده تكثف جهودها لتجنيب أربعة جهاديين فرنسيين حكم عليهم في العراق بالإعدام لانتمائهم الى تنظيم الدولة الإسلامية، تنفيذ العقوبة.

وقال الوزير الفرنسي في حديث الى إذاعة "فرانس انتر"، "نكثّف خطواتنا من أجل تجنيب هؤلاء الفرنسيين الأربعة عقوبة الإعدام".

وأضاف "نحن نعارض حكم الإعدام وقد قلنا ذلك (...). وأنا نفسي ذكّرت الرئيس العراقي برهم صالح بموقفنا"، بدون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

وكرر لودريان أيضاً موقف باريس الرافض لعودة المواطنين الفرنسيين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية إلى فرنسا ومحاكمتهم.

وقال "هؤلاء الإرهابيون، لأن الأمر يتعلّق فعلا بإرهابيين نفذوا هجمات ضدنا، وقد زرعوا الموت أيضاً في العراق، يجب أن تتم محاكمتهم حيث ارتكبوا جرائمهم".

وصدرت الأحكام في حق الفرنسيين الأربعة الأحد والاثني، ويمكن للمحكومين الطعن بالحكم خلال 30 يوما، وفقا للقانون العراقي.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي الاثنين "لن نطلب من الحكومة العراقية تعليق أحكام الإعدام. في المقابل، فإن السبل القضائية لم تستنفذ. سننظر أولاً بتطبيق هذه الإجراءات القضائية، وسنقوم بالترتيبات اللازمة لاحقاً".

وقد تعيد هذه الأحكام إطلاق الجدل حول مسألة الجهاديين الأجانب الشائكة، إذ يرفض الرأي العام في بلادهم إعادتهم، فيما تعارض حكومات الدول التي ينتمون اليها في الوقت نفسه تنفيذ عقوبات الإعدام بحقهم.