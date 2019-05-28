انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق

انتخب برلمان إقليم كردستان العراق الثلاثاء نيجيرفان بارزاني، ابن شقيق وصهر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيسا للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في ظل مقاطعة من جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وفقا لمراسل فرانس برس.

وصوت خلال الجلسة التي عقدت في أربيل 68 نائبا من اصل 111 هم مجموع اعضاء برلمان الإقليم لصالح نيجيرفان بارزاني (52 عاما)، وفقا للمراسل.

وحضر جلسة التصويت 81 نائبا بعدما قطاعها نواب أبرزهم أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 نائبا) الذي أسسه الزعيم الكردي والرئيس العراقي الراحل جلال طالباني ويعد المنافس السياسي الرئيسي للحزب الديموقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، وفقا للمصدر.

ونيجيرفان بارزاني، حفيد الزعيم الكردي التاريخي مصطفى بارزاني ، وإبن ادريس بارزاني احد أبرز زعماء الحزب الديموقراطي الكردستاني.

واصبح نيجيرفان اليوم ثاني رئيس لإقليم كردستان بعد مسعود بارزاني الذي شغله منذ عام 2005 كرئيس للإقليم حتى فشل الاستفتاء على استقلال الإقليم نهاية عام 2017.

ولد الرئيس الجديد للإقليم في شمال العراق وقضى جزءاً من حياته في المهجر في إيران، ويتحدث الكردية والفارسية والانكليزية.

وفي عام 1996، بعد خمس سنوات من الحكم الذاتي للإقليم الذي تعرض للقمع على يد نظام صدام حسين، تولى منصب نائب رئيس وزراء الإقليم وكان أنذاك في الثلاثين من عمره.

وبعد تلك الفترة، وبسبب الصراعات السياسية بين الحزبين الرئيسيين المتنافسين، تقلصت سلطة أربيل لتشمل مناطق شمال وغرب الإقليم، وعاد الوفاق ليتوحد الاقليم عام 2006، ويتولى نيجيرفان بارزاني رئاسة أول حكومة لإقليم كردستان.

كما شغل برهم صالح القيادي البارز في حزب الاتحاد الوطني ورئيس جمهورية العراق حاليا، منصب رئاسة وزراء الاقليم وعاد نيجيرفان مرة أخرى الى منصبه عام 2012 وحتى الان.

ونيجيرفان بارزاني متزوج من ابنة عمه مسعود بارزاني، وهو أب لخمسة اطفال ومولع بالشعر والأدب الكردي والفارسي.