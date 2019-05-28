ساتيرفيلد يستكمل لقاءاته مع المسؤولين وينقل رسالة من إسرائيل

عاد مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساتيرفيلد اليوم الثلاثاء الى لبنان في زيارة تعد الثالثة من نوعها، التقى خلالها المسؤولين اللبنانيين، ونقل اليهم موافقة اسرائيل على بدء التفاوض مع لبنان لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها.

استهل ساتيرفلد زيارته بلقاء وزير الخارجية جبران باسيل، وجرى البحث في المفاوضات حول ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل.

ونقل ساترفيلد نقل للبنان بحسب الوكالة الوطنية للاعلام، الجواب الاسرائيلي وفقا للطرح اللبناني الدي تقدم به رئيس الجمهورية ميشال عون في موضوع المفاوضات في شأن ترسيم الحدود البحرية والبرية.

والجو كان ايجابيا وفقا للوكالة، التي أفادت أيضا أنه من المتوقع ان يتابع ساترفيلد جولاته بين لبنان و"اسرائيل" على الرغم من ان لا عوائق جوهرية امام تطبيق هذا الطرح ووضعه حيز التنفيذ.

ثم التقى ساتيرفيلد رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

ولم يدل ساتيفيلد يأي تصريح بعد انتهاء لقاءاته.

وبحسب قناة الـ mtv إن المطلب اللبناني هو أن تكون المفاوضات بمشاركة عميد في الجيش اللبناني، وبوجود اليونيفل لتدوين المحاضر، اضافة الى الوسيط الاميركي .