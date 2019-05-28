عون يوقع مرسوما بإحالة مشروع موازنة 2019 الى مجلس النواب

وقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوماً باحالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 الى مجلس النواب.

كذلك، وقع عون مرسوما باحالة مشروع قانون الى مجلس النواب يجيز جباية الواردات وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية حتى 30 حزيران المقبل.

وأمس الاثنين أقرّت الحكومة بعد 19 جلسة من المباحثات، مشروع موازنة عام 2019 بصيغته النهائية.

وعقدت جلسة في قصر بعبدا أمس برئاسة رئيس الجمهورية الذي عرض لعدد من الملاحظات حول المشروع، طالباً من الوزراء المباشرة في إعداد مشروع موازنة عام 2020 كي يحال إلى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية.

وتحدث رئيس الحكومة سعد الحريري عن جلسات مجلس الوزراء الـ19 التي عقدت خلال الأيام الماضية، وأعطى الكلام لوزير المال علي حسن خليل الذي قدّم عرضاً بما آل إليه مشروع الموازنة بعد دراسته وإدخال التعديلات عليه بناء على النقاش الذي دار في الجلسات.