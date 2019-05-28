الرئيس عون لوفد قضائي: لا مبرر لاستمرار الحركة الاعتراضية

الرئيس عون لوفد قضائي: لا مبرر لاستمرار الحركة الاعتراضيةRead this story in English
أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ استقلال السلطة القضائية لا يبرر مطلقاً تعطيل العدالة، معتبرا ان لا مبرر لاستمرار الحركة الاعتراضية.
وقال خلال تسلمه من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ورؤساء غرف التمييز دعوة رسمية لحضور احتفال مئوية محكمة التمييز إنّ استمرار اعتكاف عدد من القضاة يضرب هيبة القضاء وحقوق المتقاضين.
ودعا الرئيس عون مجلس القضاء الاعلى الى معالجة الوضع القائم، معتبرًا أنّ "مكتسبات كثيرة بقيت في الموازنة ولا مبرر لاستمرار الحركة الاعتراضية".
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