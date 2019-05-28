بعد مقتل مواطن في حادثة السعديات.. نداء من جنبلاط

دعا رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الى انقاذ المواطنين الابرياء من عبث المسلحين.

وكتب على حسابه على "تويتر" الثلاثاء "إنقذوا المواطنين الابرياء في منطقة السعديات من عبث المسلحين ايا كانوا.

وقتل أمس الاثنين الشاب محمد علي المولى نتيجة تبادل لإطلاق النار في منطقة السعديات، في منطقة الشوف الساحلية، حيث صودف مروره خلال وقوع الحادث.

وكان عدد من الشبان أطلقوا النار على مصلى في المنطقة تابع لحزب الله، ما أدى الى وقوع اشتباك مسلح.