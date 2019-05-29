السفارة الفرنسية ترحب بموافقة الحكومة على الموازنة

رحّبت سفارة فرنسا في لبنان، بموافقة مجلس الوزراء على الموازنة، ووجدت في هذه الخطوة "مؤشراً إيجابياً الى تنفيذ لبنان الالتزامات التي اتخذها خلال مؤتمر سيدر".

وقالت في بيان "لن تصبح الموازنة نهائية قبل أن يعتمدها مجلس النواب. نأمل أن يتم هذا الاعتماد في أسرع وقت ممكن".

وأكدت السفارة بقاء فرنسا الدائم الى جانب لبنان "تشارك كلياً في تنفيذ مقررات مؤتمر CEDRE، التي من شأنها أن تمكّن لبنان من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة تحديات الغد، وخصوصاً في ما يتعلق بالحَوكمة".

ولفتت الى ان "التنفيذ الفاعل لـمؤتمر CEDRE يتطلب وضع آلية مراقبة صلبة وشفافة نأمل بشدة أن يبدأ العمل بها قريباً".