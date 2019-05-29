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وزير المال يوجه مراسلات في شأن إعداد موازنة 2020

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من Naharnet Newsdesk 11:42 ,2019 أيار 29
W460

وجه وزير المال علي حسن خليل مراسلات الى الوزارات في شأن إعداد موازنة سنة 2020 التي يفترض ان تُعدَ ابتداء من الشهر المقبل.

وقال خليل لصحيفة "الجمهورية" انه بناء على الخفض الذي بلغه العجز في موازنة 2019، يؤمَل بطبيعة الحال أن نصل الى عجز أقل.

وسلكت موازنة العام 2019 طريقها الى مجلس النواب، بعد 19 جلسة مفاوضات، توصل مجلس الوزراء خلالها الى خفض العجز الى 7,59.

لبنان
التعليقات 2
Thumb lebanon_first 15:14 ,2019 أيار 29

This guy was so happy to be the center of attention for 20 sessions, that he is having withdrawal pains, and wants to repeat the experience...

But really, anyone saw the budget? Ridiculous changes. 20 sessions loss of time. Only change is increasing tarriffs by 2%. All the rest is empty pistachios. :-)

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Thumb libanaisresilient 15:41 ,2019 أيار 29

That's what they do best, unjustifiable procrastination to achieve self-interests

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