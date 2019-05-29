وزير المال يوجه مراسلات في شأن إعداد موازنة 2020

وجه وزير المال علي حسن خليل مراسلات الى الوزارات في شأن إعداد موازنة سنة 2020 التي يفترض ان تُعدَ ابتداء من الشهر المقبل.

وقال خليل لصحيفة "الجمهورية" انه بناء على الخفض الذي بلغه العجز في موازنة 2019، يؤمَل بطبيعة الحال أن نصل الى عجز أقل.

وسلكت موازنة العام 2019 طريقها الى مجلس النواب، بعد 19 جلسة مفاوضات، توصل مجلس الوزراء خلالها الى خفض العجز الى 7,59.