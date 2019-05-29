اسرائيل تقلص مسافة الصيد قبالة قطاع غزة

أعلنت إسرائيل الأربعاء أنها قلصت مسافة الصيد قبالة قطاع غزة إلى 10 أميال بحرية بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه أراضيها.

وقالت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على المعابر إن إسرائيل شددت القيود المفروضة على الصيد قبالة قطاع غزة، وستسمح للصيادين بالوصول إلى مسافة 10 أميال بحرية كحد أقصى بدلا من 15 ميلا بحريا سمحت بها مطلع الأسبوع.

وسمحت إسرائيل الأحد للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالوصول إلى مسافة 15 ميلا بحريا كحد أقصى، بعد أن قلصت المسافة في وقت سابق الأسبوع الماضي بسبب البالونات الحارقة.

وقال الوحدة المشرفة على المعابر الأحد إن إعادة توسيع مسافة الصيد "جزء من السياسة المدنية لمنع تدهور الظروف الإنسانية في قطاع غزة، وتتسق مع سياسة التمييز بين الإرهابيين والمدنيين العزل".

وأغلقت إسرائيل البحر أمام الصيادين في وقت سابق من هذا الشهر بعد تصاعد العنف مع النشطاء الفلسطينيين في القطاع.

وعادت إسرائيل وحددت مسافة الصيد بـ 12 ميلا بحريا بعد إبرام التهدئة مع الفصائل الفلسطينية.

ووفقاً للتقارير، تضمن وقف إطلاق النار في 6 أيار/مايو اتخاذ إسرائيل خطوات لتخفيف الحصار المفروض على القطاع.

وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة التي تديرها حركة حماس الإسلامية ثلاث حروب منذ عام 2008.