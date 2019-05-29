اسرائيل تقلص مسافة الصيد قبالة قطاع غزة

اسرائيل تقلص مسافة الصيد قبالة قطاع غزةRead this story in English
أعلنت إسرائيل الأربعاء أنها قلصت مسافة الصيد قبالة قطاع غزة إلى 10 أميال بحرية بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه أراضيها.
وقالت وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على المعابر إن إسرائيل شددت القيود المفروضة على الصيد قبالة قطاع غزة، وستسمح للصيادين بالوصول إلى مسافة 10 أميال بحرية كحد أقصى بدلا من 15 ميلا بحريا سمحت بها مطلع الأسبوع.
وسمحت إسرائيل الأحد للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالوصول إلى مسافة 15 ميلا بحريا كحد أقصى، بعد أن قلصت المسافة في وقت سابق الأسبوع الماضي بسبب البالونات الحارقة.
وقال الوحدة المشرفة على المعابر الأحد إن إعادة توسيع مسافة الصيد "جزء من السياسة المدنية لمنع تدهور الظروف الإنسانية في قطاع غزة، وتتسق مع سياسة التمييز بين الإرهابيين والمدنيين العزل".
وأغلقت إسرائيل البحر أمام الصيادين في وقت سابق من هذا الشهر بعد تصاعد العنف مع النشطاء الفلسطينيين في القطاع.
وعادت إسرائيل وحددت مسافة الصيد بـ 12 ميلا بحريا بعد إبرام التهدئة مع الفصائل الفلسطينية.
ووفقاً للتقارير، تضمن وقف إطلاق النار في 6 أيار/مايو اتخاذ إسرائيل خطوات لتخفيف الحصار المفروض على القطاع.
وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة التي تديرها حركة حماس الإسلامية ثلاث حروب منذ عام 2008.
This should be a permanent condition. You send over incendiary balloons, you lose a couple more miles of fishing.
One of these days it might filter into their minds that it is better for the fishermen to go up to 15 miles from the coast than to go only 5 miles simply because their Hamas terrorist occupiers force other Gazans to keep sending over those balloons.
The equation should simply be every balloon one mile less.