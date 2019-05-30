الحريري في السعودية للمشاركة في القمتين العربية والاسلامية

وصل رئيس الحكومة سعد الحريري مساء الاربعاء الى جدة لترؤس وفد لبنان المشارك في القمتين العربية والاسلامية الطارئتين اللتين ستعقدان في مكة المكرمة يومي الخميس والجمعة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للبحث في تطورات الاوضاع العربية والاسلامية.

وكان في استقبال الرئيس الحريري لدى وصوله الى الصالة الملكية في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة نائب امير منطقة مكة الامير بدر بن سلطان، وممثل منظمة التعاون الاسلامي السفيرعبد الله عالم، وسفير المملكة في لبنان وليد البخاري وعدد من المسؤولين.

وبعد استعراض ثلة من حرس الشرف انتقل الحريري والوفد المرافق الذي يضم الوزيرين جمال الجراح ووائل ابو فاعور الى صالون الشرف ثم غادر الى مقر اقامته.

يذكر ان الوفد الرسمي الى القمة يضم الى الوزيرين ابو فاعور والجراح الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة ومندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية علي الحلبي.