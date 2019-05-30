مصرع سبعة كوريين جنوبيين وفقدان 19 آخرين في غرق مركب سياحي

قُتل سبعة سيّاح كوريّين جنوبيّين وفُقد 19 آخرون على أثر غرق مركب سياحي في الدانوب حسب السلطات التي تواصل عمليات البحث في النهر الذي ارتفعت فيه المياه بسبب الأمطار.

ووقع هذا الحادث حوالى الساعة 21,15 (19,15 ت غ) من الأربعاء في نهر الدانوب بالقرب من البرلمان في بودابست التي تعد وجهة سياحية مفضلة في العالم.

وتحدثت السلطات المجرية عن فرضية اصطدام المركب بسفينة ترفيه أخرى.

وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية والمجر وفاة سبعة من ركاب المركب.

وقالت وزارة الخارجيّة الكوريّة الجنوبيّة إنّ 33 سائحاً كوريّاً جنوبيّاً كانوا على متن المركب تمّ إنقاذ سبعة منهم. وبين الركاب ال33 فتاة تبلغ من العمر ست سنوات، حسب وكالة السفر.

وكان على متن المركب الذي يبلغ طوله 26 مترا ويحمل اسم "حورية البحر" (لا سيرين) طاقم من شخصين هما مجريان.

وقال بال جيورفي المتحدث باسم أجهزة الاغاثة خلال مؤتمر صحافي نظم في الموقع "نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى وحالتهم مستقرة لكنهم يعانون من عوارض انخفاض حرارة الجسم وصدمة".

من جهته، صرح ناطق باسم الشرطة المجرية كريستوف غال لوكالة فرانس برس أن "21 شخصا آخرين مفقودون". وأضاف أن "الشرطة تقوم بعمليات بحث على طول نهر الدانوب في المجر بجنوب الموقع الذي حصل فيه الحادث".

ويعرقل ارتفاع مستوى المياه في النهر -- 507 سنتمرات حاليا في بودابست حاليا حسب السلطات --، بسبب أمطار غزيرة الأربعاء ومنذ بداية أيار/مايو، جهود البحث.وإلى جانب تيارات مائية قوية، تبلغ حرارة المياه بين عشر درجات و15 درجة مئوية، حسب الصحف المحلية.

ويشارك الجيش والشرطة وغطاسون في هذه الجهود التي تشمل كل الدانوب حتى الحدود الصربية، حسب مسؤولي الإنقاذ الذين تحدثوا للتلفزيون المجري العام "ام1".

وتواصلت عمليات البحث التي تركزت في بعض الأحيان في بودابست، طوال الليل. وتم تحديد مكان المركب بعد ساعات بالقرب من جسر مارغاريت، حسب قناة "ام1".

وأوضح التلفزيون الذي يبث لقطات لآليات الإنقاذ أثناء تدخلها، أن السلطات أغلقت منطقة الحادث.

وتضيء أضواء الشرطة النهر تحت الأمطار الغزيرة، كما يساهم فريق يقوم بتصوير فيلم في إضاءة المنطقة.

وصرح ميهالي توت المتحدث باسم "بانوراما ديك" الشركة المالكة للمركب لوكالة الأنباء المجرية أن المركب يخضع لصيانة بانتظام ولم يواجه أي مشاكل تقنية. وقال "كانت رحلة سياحية روتينية".

وأضاف "لا نعرف شيئا عما حصل. السلطات تحقق. كل ما نعلم هو أنه غرق بسرعة".

- حادث اصطدام محتمل -

نقلت وسائل الإعلام المجرية عن وزارة الاخلية أن السفينة التي يبلغ طولها 26 مترا غرقت بعدما اصطدمت بمركب آخر قرب برلمان بودابست. وتحدثت سيول عن اصطدام بسفينة سياحيّة.

وقال شاهد عيان لموقع "اندكس. هنغاري" الاعلامي إن المركب القادر على نقل 60 راكبا اصطدم في قسمه الخلفي بسفينة سياحية كبيرة.

وظهرت في لقطات تم تصويرها من على سطح فندق ووضعت فلى مواقع الكترونية محلية سفينة كبيرة تصطدم بالمركب على ما يبدو.

ووقع الحادث بين أشهر جسرين في العاصمة، شينيي (السلاسل) ومارغاريت اللذين يربطان مدينة بودا القديمة وقطاع بيست.

والمنطقة تشتهر برحلاتها السياحية على النهر وأبرز معالمها مبنى البرلمان المجري على الضفة الغربية لنهر الدانوب.

وفي بيان على صفحتها على موقع فيسبوك، عبرت الحكومة المجرية عن تعايها لعائلات الضحايا الكوريين الجنوبيين.

من جهته، أعطى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن تعليماته إلى المسؤولين لـ"استخدام كُلّ الموارد المتاحة" تسهيلاً لعمليّة الإنقاذ، وفق المكتب الرئاسي.

وستتوجه وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-وا مع فريق من 18 مسؤولا كوريا جنوبيا لمساعدة السلطات المجرية، كما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وتفقد الديكو هورفات وزير الدولة المجرية لشؤون الصحة إلى الموقع ليلا.

وكان عاملون في السفارة الكورية حاضرين لمساعدة فرق الاغاثة في عملهم.