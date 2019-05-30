كوشنير في القدس لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين

وصل مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير إلى إسرائيل الخميس في محطة جديدة من جولة شرق أوسطية، بحسب متحدثة باسم السفارة الأميركية في القدس، ويتوقع أن تركز على خطة السلام الأميركية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني المتوقع الإعلان عنها الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يلتقي كوشنير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل جدول أعمال الزيارة.

وأكدت المتحدثة وصول مستشار ترامب بعد زيارتين قصيرتين إلى كل من المغرب والأردن.

ويرافق كوشنير في جولته الشرق أوسطية مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات والممثل الأميركي الخاص بإيران براين هوك الذي يوصف بأنه المهندس الرئيسي لخطة السلام المزمع الكشف عنها.

وتأخر الإعلان عن خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية بسبب الانتخابات الإسرائيلية في التاسع من نيسان/أبريل، وقد تواجه الخطة مزيدا من الإرجاء بسبب التطورات على الساحة السياسية الإسرائيلية.

ووافق الكنيست الإسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس على حلّ نفسه وإجراء انتخابات تشريعيّة جديدة في 17 أيلول/سبتمبر، في سابقة في تاريخ الدولة العبريّة التي لم يسبق أن حلّ أيّ من برلماناتها نفسه بعد أقلّ من شهرين على انتخابه.

وجاء ذلك بعد انتهاء المهلة المحدّدة لنتانياهو لتشكيل حكومة، وفشله في التوصل الى ائتلاف مع الأحزاب الممثلة في الكنيست.

وستجري إسرائيل انتخابات عامة جديدة في أيلول. وينظر إلى خطة السلام على نطاق واسع باعتبارها قضية حساسة للغاية لا يمكن طرحها في الحملات الانتخابية.

وترفض القيادة الفلسطينية الخطة، معتبرة أن مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أظهرت انحيازه وبشكل "صارخ" لصالح إسرائيل.

وأعلن ترامب اعتراف إدارته بالقدس المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية اليها، وأوقف مئات ملايين من الدولارات التي كانت تقدم كمساعدات أميركية للفلسطينيين.

في الأردن، أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال زيارة كوشنير الأربعاء على "الحاجة إلى تكثيف الجهود لتحقيق سلام دائم وشامل على أساس حل الدولتين بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

ومن المتوقع أن تطرح الولايات المتحدة الجوانب الاقتصادية لخطة السلام المتوقعة في مؤتمر في البحرين يومي 25 و26 حزيران/يونيو المقبل. وأعلن المسؤولون الفلسطينيون مقاطعته.