Africa Cup of Nations Group B Factfiles

Factfiles of Africa Cup of Nations Group B teams:

BurundiGoalkeepers: MacArthur Arakaza, Justin Ndikumana (both Sofapaka/KEN), Jonathan Nahimana (Vital'O)

Defenders: Omar Moussa (Sofapaka/KEN), Christophe Nduwarugira (Uniao Madeira/POR), Omar Ngando (Kigali/RWA), Abdoul Karim Nizigiymana (Vipers/UGA), Frederic Nsabiyumva (Chippa Utd/RSA), David Nshimirimana (Mukura Victory/RWA)

Midfielders: Gael Bigirimana (unattached), Gael Duhayindavyi (Mukura Victory/RWA), Pierre Kwizera (Al-Orouba/OMA), Shassir Nahimana (Al-Mujazzal/KSA), Enock Nsabumukama (Zesco Utd/ZAM), Hussein Shabani (Coffee/ETH)

Forwards: Cedric Amissi (Al-Taawoun/KSA), Mohamed Amissi (NAC Breda/NED), Saido Berahino (Stoke City/ENG), Elvis Kasomba (Melbourne Victory/AUS), Laudit Mavugo (Napsa Stars/ZAM), Francis Mustafa (Gor Mahia/KEN), Selemani Yamini Ndikumana (Al-Adalh/KSA), Fiston Abdul Razak (JS Kabylie/ALG)

Coach: Olivier Niyungeko (BDI)

Africa/world rankings: 37/136

Previous appearances: none

Qualifying: South Sudan 3-0 5-2, Gabon 1-1 1-1, Mali 1-1 0-0

Scorers: Abdul Razak 6, C. Amissi 3, Berahino, Gael Duhayindavyi 1 each

GuineaGoalkeepers: Aly Keita (Ostersunds/SWE), Ibrahima Kone (Pau/FRA), Naby Yattara(Excelsior/REU)

Defenders: Fode Camara (Ajaccio/FRA), Mikael Dyrestam (Xanthi/GRE), Simon Falette (Eintracht Frankfurt/GER), Julian Jeanvier (Brentford/ENG), Ernest Seka (Nancy/FRA), Ousmane Sidibe (Beziers/FRA), Issiaga Sylla (Toulouse/FRA), Baissama Sankoh (Caen/FRA)

Midfielders: Mady Camara (Olympiacos/GRE), Ibrahima Cisse (Fulham/ENG), Amadou Diawara (Napoli/ITA), Boubacar Fofana (Gaz Metan/ROM), Naby Keita (Liverpool/ENG)

Forwards: Sory Kaba (Dijon/FRA), François Kamano (Bordeaux/FRA), Jose Kante (Gimnastic Tarragona/ESP), Fode Koita (Kasimpasa/TUR), Ibrahima Traore (Borussia Moenchengladbach/GER),Mohamed Yattara (Auxerre/FRA), Idrissa Sylla (Zulte Waregem/BEL)

Coach: Paul Put (BEL)

Africa/world rankings: 12/68

Previous appearances: 11

Best placing: runners-up (1976)

Qualifying: Ivory Coast 1-1 3-2, Central African Republic 1-0 0-0, Rwanda 2-0 1-1

Scorers: Kamano 2, Cisse, Sadio Diallo, Kante, Keïta, Seydouba Soumah, Yattara 1 each

MadagascarGoalkeepers: Melvin Andrien (Martigues/FRA), Ibrahima Dabo (Gobelins/FRA), Jean Randrianasolo (CNaPS Sport)

Defenders: Mamy Randrianarisoa, Pascal Razakanantenaina (both St Pierroise/REU), Dimitry Caloin (Les Herbiers/FRA), Thomas Fontaine (Reims/FRA), Romain Metanire (Minnesota Utd/USA),Jerome Mombris (Grenoble/FRA), Jeremy Morel (Lyon/FRA), Toaviina Rambeloson(Arras/FRA)

Midfielders: Ibrahim Amada (Mouloudia Alger/ALG), Anicet Andrianantenaina (Ludogorets/BUL), Andriamiraldo Andrianarimanana (Kaizer Chiefs/RSA), Marco Ilaimaharitra (Charleroi/BEL), Lalaina Nomenjanahary (Paris FC/FRA), Jean Rakotoarisoa (Fosa Juniors), Rayan Raveloson (Troyes/FRA)

Forwards: Charles Andriamatsinoro (Al Aldalh/KSA), Faneva Andriatsima (Clermont/FRA), William Gros (Vitre/FRA), Njiva Rakotoharimalala (Samut Sakhon/THA), Paulin Voavy (Misr Lel Makasa/EGY)

Coach: Nicolas Dupuis (FRA)

Africa/world rankings: 24/107

Previous appearances: none

Qualifying: Sao Tome e Principe 3-2 1-0, Sudan 1-3 3-1, Senegal 2-2 0-2, Equatorial Guinea 1-0 1-0

Scorers: Andriamatsinoro, Andriatsima, Voavy 3 each, Rakotoharimalala 1, Jordao Diogo (STP) own goal, Kalidou Koulibaly (SEN) own goal

NigeriaGoalkeepers: Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs/RSA), Ikechukwu Ezenwa (Katsina Utd), Francis Uzoho (Anorthosis Famagusta/CYP)

Defenders: Olaoluwa Aina (Torino/ITA), Chidozie Awaziem (Caykur Rizespor/TUR), Leon Balogun (Brighton/ENG), Jamilu Collins (Paderborn/GER), William Ekong (Udinese/ITA), Kenneth Omeruo (Leganes/ESP), Abdullahi Shehu (Bursaspor/TUR)

Midfielders: Oghenekaro Etebo (Stoke City/ENG), John Obi Mikel (Middlesbrough/ENG), Wilfred Ndidi (Leicester City/ENG), John Ogu (Hapoel Be’er Sheva/ISR)

Forwards: Samuel Chukwueze (Villarreal/ESP), Odion Ighalo (Shanghai Shenhua/CHN), Alex Iwobi (Arsenal/ENG), Samuel Kalu (Bordeaux/FRA), Ahmed Musa (Al Nassr/KSA), Paul Onuachu (Midtjyland/DEN), Henry Onyekuru (Galatasaray/TUR), Victor Osimhen (Royal Charleroi/BEL), Moses Simon (Levante/ESP)

Coach: Gernot Rohr (GER)

Africa/world rankings: 3/42

Previous appearances: 17

Best placing: champions (1980, 1994, 2013)

Qualifying: South Africa 0-2 1-1, Seychelles 3-1 3-0, Libya 4-0 3-2

Scorers: Ighalo 7, Musa 2, Awaziem, Kalu, Onyekuru, Simon 1 each, Buhle Mkhwanazi (RSA) own goal