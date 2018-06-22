ايرباص تهدد بمغادرة بريطانيا في حال حصول بريكست بدون اتفاق

تهدد مجموعة الصناعات الجوية الاوروبية العملاقة "ايرباص" بمغادرة بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق، في ضربة قاسية موجهة الى رئيسة الحكومة المحافظة تيريزا ماي التي تواجه مفاوضاتها صعوبات قبل تسعة أشهر من دخول بريكست حيز التنفيذ.

وعشية الذكرى الثانية للاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون على الخروج من الاتحاد الاوروبي، دقت "ايرباص" جرس الانذار ببيان حذرت فيه من انها ستعيد النظر في استثماراتها في المملكة المتحدة اذا تم الانفصال بلا اتفاق.

وقال مدير الاستثمار في فرع الطيران المدني في المجموعة توم وليامز ان "مجرد الحديث عنه، يهدد سيناريو بلا اتفاق بشكل مباشر مستقبل ايرباص في المملكة المتحدة".

الرهانات بالنسبة للندن هائلة. فايرباص توظف 15 الف شخص في 25 موقعا في المملكة المتحدة حيث تنتج اجنحة الطائرات المدنية والعسكرية. وهي تشغل بشكل غير مباشر اكثر من مئة الف شخص عبر شبكة تتألف من أربعة آلاف مزود وتساهم ب7,8 مليارات جنيه استرليني في النشاط الاقتصادي البريطاني.

وفي ويلز حيث تؤمن "ايرباص" حوالى 11 الفا و500 وظيفة مباشرة او غير مباشرة، وصفت الحكومة المحلية العمالية القرار بانه "مقلق للغاية".

وترفض ماي الحريصة على الاحتفاظ بهامشها للمناورة، استبعاد امكانية عدم التوصل الى اتفاق وان كانت تؤكد باستمرار انه ليس الخيار الذي تفضله.

وردت متحدثة باسمها الجمعة "حققنا تقدما كبيرا من اجل إبرام شراكة وثيقة وخاصة مع الاتحاد الاوروبي للتأكد من ان المبادلات التجارية ستبقى حرة وسلسة قدر الامكان، عبر ادراج قطاع الصناعات الجوية".

واضافت "نظرا للتقدم الجيد الذي نواصل تسجيله في المفاوضات لا نتوقع ان يتحقق سيناريو عدم وجود اتفاق"، موضحة ان مسؤولين بريطانيين سيتحدثون "اليوم" مع ايرباص.

- "بلبلة جسيمة" -لكن قبل ايام من قمة اوروبية في بروكسل، يتزايد القلق بشأن تقدم المفاوضات بينما لم تكشف لندن بعد رؤيتها للعلاقة المقبلة مع الاتحاد الاوروبي بعد بريكست المقرر في 29 آذار/مارس 2019 وفترة انتقالية من 21 شهرا. وقد نصح الاتحاد الاوروبي بالاستعداد لعدم وجود اتفاق.

وتاسف ايرباص لأن الحكومة البريطانية لم تصغ لها، وتشرح أن تقييم المخاطر التي يمكن ان تنجم عن عدم التوصل إلى اتفاق بين أن ذلك سيسبب "بلبلة جسيمة" في الانتاج في المملكة المتحدة.

وتقول المجموعة إنه لا يسعها أن تدع الأمور تصل إلى هذا الحد نظراً لتكامل سلسلة الانتاج والمكونات بين بريطانيا والقارة الاوروبية.

لكن حتى في حال التوصل الى اتفاق وبينما تواصل ماي استبعاد البقاء في الاتحاد الجمركي، تقول "ايرباص" ان الوضع سيكون صعبا.

وقال وليامز محذرا "ايا كان السيناريو، لبريكست عواقب خطيرة سلبية على الصناعة الجوية البريطانية وعلى ايرباص خصوصا".

- "قصة مخيفة" -ايرباص ليست المجموعة الوحيدة القلقة من طلاق خاسر وخلاف بين لندن والمفوضية الاوروبية. فقد اعلن عدد من المجموعات المصرفية انه يحضر خططا طارئة، بينما صرح السفير الياباني انه اذا اصبح ابقاء النشاطات في المملكة المتحدة غير مجد، فان الشركات اليابانية لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في البلاد.

وقال ستيف تيرنر المسؤول في نقابة "يونايت" ان "الناس صوتوا لمغادرة الاتحاد الاوروبي وليس ليفقدوا وظائفهم ومصادر رزقهم على مذبح بريكست قاس".

وتحذيرات "ايرباص" لا تخدم مصلحة ماي المضطرة للعمل باستمرار من اجل ردم الهوة بين المشككين في جدوى اوروبا داخل حزبها الذين يريدون قطع كل الجسور مع الاتحاد وانصار الابقاء على علاقات وثيقة.

وبين هؤلاء الاخيرين النائب المحافظ ستيفن كراب الذي تدخل قائلا ان "مصنع ايرباص الهائل في شمال ويلز هو احد درر تاج الصناعة البريطانية".

اما دارن جونز النائب عن المعارضة العمالية الذي تضم دائرته مصنعا في فيلتون بالقرب من بريستول (جنوب غرب انكلترا)، فقد اخذ على السلطات انها لا تصغي سوى الى "النواب المؤيدين لبريكست المتشددين، وليس إلى الشركات".

من جهته، رفض ايان بيسلي النائب عن الحزب الديموقراطي الوحدوي هذه المخاوف ولم ير فيها سوى "قصة رعب". وقال ان "الاتحاد الاوروبي يحتاج الى اتفاق والمملكة المتحدة ستحصل على اتفاق".