الحريري يعتبر أن الكرة في "الملعب المسيحي"

يعتبر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن الكلة اليوم هي في "الملعب المسيحي"، وذلك للتوصل الى حل في تشكيل الحكومة.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الأنظار تتجه في الأيام القليلة المقبلة إلى لقاء يُعقد بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، في محاولة لترطيب الأجواء بينهما، والسعي لحلحلة ما يُعرف بعقدة "التمثيل المسيحي".

ونقلت الصحيفة عن مقربين من رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، اعتقادهم أن "الكرة اليوم في الملعب المسيحي".

وأوضحت "إذا تفاهم عون وجعجع على توزيع الحصة الحكومية ​المسيحية​، يتم عندها الانكباب على معالجة ما تبقى من عقد يعتبرونها غير أساسية، كعقدتي التمثيل الدرزي والتمثيل السني، علماً بأن المواقف التي صدرت عن رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ في الساعات الماضية توحي باستيائه من مجريات عملية التشكيل، وقد وجه سهامه باتجاه الفريق "العوني".