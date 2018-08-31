ترامب: عرض الاتحاد الأوروبي بشأن إلغاء الرسوم المتعلقة بالسيارات "غير كاف"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّ عرض الاتحاد الأوروبي التخلّي عن الرسوم الجمركية على واردات السيّارات الأميركية "غير كاف"، وذلك في مقابلة مع وكالة بلومبرغ.

وقال ترامب "هذا لا يكفي. لقد اعتاد المستهلكون لديهم على شراء سياراتهم وليس شراء سياراتنا".

وقارن الرئيس الأميركي الاتحاد الأوروبي بالصين التي يخوض حربًا تجارية معها، قائلاً "إنّ الاتحاد الأوروبي سيّئ مثل الصين تقريبًا، لكن بشكل أصغر بقليل".

وفي وقت سابق الخميس، قالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم"نحن مستعدّون لخفض الرسوم على السيارات إلى الصفر، وكل الرسوم إلى الصفر إذا ما فعلت الولايات المتحدة الشيء ذاته. يجب أن يكون الأمر متبادلاً".

من جهته ثانية وفي سياق تهديداته التي جعل منها تكتيكًا في المفاوضات التجارية، حذّر ترامب من أنّ أكبر اقتصاد في العالم قد يخرج من منظمة التجارة العالمية.

وقال الرئيس الأميركي "إذا لم يُطوّروا أداءهم، سأنسحب من منظمة التجارة العالمية"، علمًا أن ترامب نفسه كان نفى في 29 حزيران/يونيو نيّته سحب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية التي وصفها سابقًا بأنها "غير عادلة".