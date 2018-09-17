وزير المال ينفي رفع سعر البنزين لحل أزمة القروض

نفى وزير المالية علي حسن خليل التقارير التي تحدثت عن زيادة جديدة للضرائب ورفع سعر البنزين من أجل إعادة تفعيل القروض السكنية.

وقال عصر الاثنين "لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة ٢٠١٩ والحديث عن زيادة على البنزين غير مطروح إطلاقاًً".

وكانت صحيفة "الأخبار" كشفت أنه في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الفائت بين نواب من "لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط "النيابية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في أزمة قروض الإسكان، رفض سلامة البحث في اقتراح تقدّم به أحد النواب ويقضي باقتطاع ضريبة من المصارف لتمويل الإسكان.

الأخطر، بحسب مصادر النواب، أن حاكم مصرف لبنان رأى أنّه "لا يوجد أفق إيجابي لحلّ الأزمة، إلا بفرض 5000 ليرة لبنانية على البنزين، وبزيادة ضريبة القيمة المضافة".