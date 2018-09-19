رعد: النفعيون يعطلون الحكومة ويضخمون حجمهم ليكبروا تمثيلهم

رأى الانئب محمد رعد أن النفعيين في لبنان هم الذين يعطلون تشكيل الحكومة، لافتا الى أن البعض يكبر حجمه ليضخم تمثيله الوزاري.

وقال خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي أقامه "حزب الله" في مجمع الإمام الحسين في مدينة صور "النفعيين في لبنان هم الذين يعطلون تشكيل الحكومة بالرغم من أنها حاجة ملحة لهذا البلد الذي يضغط فيه الوضع الاقتصادي، ويخرب فيه الوضع المعيشي، فضلا عن أن الأمور الأمنية بدأت تهتز، والأمور السيادية باتت معرضة للتهديد".

وأضاف "لا نعرف اليوم إن كانت إسرائيل تبيع الغاز من عمق المياه الفلسطينية، أم تمد يديها إلى مياهنا اللبنانية وتسرق الغاز وتبيعهط، معتبرا أن "هذا لأن ليس هناك حكومة ولا مراقبة ولا محاسبة".

وشدد على القول "لا يظنن أحد أن البلاد تنتفع بغياب الحكومة التي هي أمر مطلوب وملح، ولا سيما أن الخلاف على تأليفها هو خلاف منافع ومكاسب وأحجام، فالبعض يضخم حجمه ليكبر تمثيله، والبعض الآخر يستخف بأحجام الآخرين ليلغوا تمثيلهم".