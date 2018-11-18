مقايضة بين عون والحريري لحل "العقدة السنية" فما هي؟

فيما تحدثت تقارير عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يقبل بعد بتوزير "سني مستقل" من حصته لحل "العقدة السنية"، يجري التداول عن صيغة حل تقضي بأن يتنازل عون عن الوزير السني في حصته مقابل تنازل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن الوزير الماروني في حصته هو الاخر.

وفي التفاصيل، وبحسب ما كشف مصدر مطلع لصحيفة "الانباء الكويتية"، "هناك طرح قيد الاختبار، يتنازل فيه الرئيس عون عن الوزير السني في حصته، مقابل تنازل الرئيس المكلف سعد الحريري عن الوزير الماروني في حصته هو الآخر، وبذلك يرتفع عدد الوزراء الموارنة في حصة عون إلى اثنين بدلا من واحد، كما يستعيد الحريري الوزير السني الذي كان تنازل عنه لعون، فيرتفع عدد وزراء السنة لديه خمسة من ستة، وهكذا يذهب السني السادس إلى فريق حزب الله، مما يشكل حفظا لماء وجه الجميع".

وفي هذه الحالة، وبحسب المصدر يضمن الحزب توزير فيصل كرامي، المرفوض توزيره من قبل عون، بينما يخسر الحريري توزير مستشاره المفضل غطاس خوري.

والسؤال الآن، بحسب الصحيفة عينها، هل يتقبل التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، تخلي رئيس الجمهورية عن العنصر السني في حصته الحكومية، مع ما يعنيه ذلك من تأمين وصول وزيرين من كتلة فرنجية الى الحكومة، بدلا من واحد؟ ومثل حكومة كهذه هل ستكون قادرة على التجانس والإنتاج، في ظل التدخلات الخارجية المرشحة للتعاظم؟