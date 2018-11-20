مراد: سندرس حلا لـ"العقدة السنية" على الطريقة الدرزية

كشف عضو "اللقاء التشاوري" للنواب السنة المستقلين عبد الرحيم مراد أنه سيتم مناقشة حلا لـ"العقدة السنية" على طريقة معالجة العقدة الدرزية.

وقال مراد في حديث لصحيفة "اللواء" الثلاثاء أن "اللقاء مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسل كان ايجابيا جدا، خاصة خاصة لجهة اعلان باسيل تفهمه لمطلبنا بالتمثيل في الحكومة، وان المطلوب هو التنازل من الاطراف الثلاثة: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف والنواب الستة، ومن جهة الرئيس عون فهو مستعد للتنازل عن الوزير السني وجعله من حصة الكوتا السنية في الحكومة واستبداله بوزير ماروني ثانٍ، والتنازل من جهتنا قد يكون بأن نسمي نحن شخصية من خارج اللقاء مقبولة من الجميع، ويبقى المطلوب تفهم الرئيس المكلف وقبوله بهذا الحل".

واوضح مراد ان الوزير باسيل وعد بوضع الرئيس الحريري في صورة الاجتماع مع اعضاء اللقاء، وتمهيد الطريق لعقد اجتماع بينهم وبين الحريري لمناقشة الموضوع والتوصل الى حل، لكنه قال للصحيفة "قبل ذلك سنقوم نحن بمشاورات بيننا لمناقشة الحل المقترح وهو على طريقة معالجة العقدة الدرزية، ومن ثم سنطلب موعدا لمقابلة الرئيس المكلف وعرض الموضوع معه للوقوف على رأيه ونرجو ان يكون متجاوبا".

ويقصد مراد بالطريقة الدرزية، أي الاتفاق على إسم وسطي لتمثيل النواب النسة المستقلين يرضي جميع الاطراف، على غرار اختيار رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لاسم وسطي يمثل الوزير الدرزي الثالث الذي كان يطالب به.

وعما اذا كان اعضاء اللقاء موافقين او متفقين على هذا الحل؟ قال مراد: لم نوافق ولم نرفض وسنبحث الموضوع بيننا بهدوء ثم نلتقي الرئيس الحريري، ولن نضع السلبية امامنا، ولن نستبق المراحل".

وعن الفترة التي يمكن ان يأخذها هذا المسار وهل هي قصيرة ام طويلة؟ قال "لا نستطيع تحديد موعد للتوصل الى حل قبل جوجلة الافكار المقترحة".