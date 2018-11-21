غريفيث يبحث في صنعاء فرص عقد مفاوضات سلام لوقف الحرب في اليمن

في هذا السياق، حذّرت "مجموعة الازمات الدولية" في تقرير حول النزاع في مدينة الحديدة من تبعات إنسانية وعسكرية وسياسية "مدّمرة" لهذه الحرب، داعية المجتمع إلى التدخل فورا لوقفها.

واعتبر التقرير أن الدول الكبرى تواجه "خيارا صعبا وسهلا: منع حرب مدمّرة في الحديدة، أو القبول بالتواطوء، من خلال عدم التحرك، في التسبب بالجوع على نطاق واسع". وأضاف "عليهم ليس فقط تبني الخيار الاول بل التحرك سريعا لانهاء الحصار على الحديدة".

وقال التقرير إن توقف المعارك في الحديدة لم يكن دائما لأسباب سياسية، بل لأسباب عسكرية، مشيرا الى أن الإمارات، التي تشرف على القوات الحكومية التي تقاتل في الحديدة، تعمد الى تهدئة المواجهات بهدف منح هذه القوات فرصة لتعزيز مواقعها.

وأضاف أن الامارات ترى في حرب الحديدة "نقطة تحول" في الحرب إذ أنها قد تتحول إلى ضغوط تجبر الحوثيين على الجلوس على طاولة الحوار والقبول بتسوية سياسية. لكن التحالف العسكري بحسب التقرير، "يستخف بقدرات الحوثيين ويتجاهل العواقب الانسانية".

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة في اليمن قولها ان المتمردين المقرّبين من إيران "عزّزوا قدرتهم الاستخباراتية (...) وأتوا بأكثر مقاتليهم شراسة وخبرة في القتال (...) إلى داخل المدينة"، كما أنّهم "منعوا سكان المناطق القريبة من مواقع القتال من مغادرتها".

وحتى وإن انتهت الحرب بخسارة المتمردين للمدينة، فان "فقدان الميناء يمثل نكسة، لكن يمكن تجاوزها، أقله في الوقت الحالي"، خصوصا وأن الحوثيين يسيطرون على المناطق المحيطة بها، ويمكنهم أن يتلقوا مبالغ مالية جراء السماح بمرور البضائع، وفقا للتقرير.

وقد تندلع خلافات بين القوات الموالية للحكومة نفسها، كونها قوى غير متجانسة جمعتها الامارات ودرّبتها. وقال التقرير إن عمود هذه القوى هو مجموعة من المقاتلين السلفيين.

- 85 ألف طفل -

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في اليمن منذ التدخل السعودي على رأس التحالف العسكري في 2015. وتتهم منظمات حقوقية أطراف النزاع بارتكاب "جرائم حرب" في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

والاربعاء قالت منظمة "سيف ذي تشيلدرن" الانسانية إن 85 ألف طفل دون سن الخامسة قد يكونوا توفوا بسبب الجوع والامراض المرتبطة به منذ تصاعد النزاع في اليمن مع تدخل السعودية على رأس التحالف.

وأوضحت المنظمة أنها استعانت ببيانات للامم المتحدة لتقييم معدلات الوفيات لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة ويعانون من سوء التغذية الحاد في الفترة بين 2015 وتشرين الاول 2018.