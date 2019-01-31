حكومة سعد الحريري الجديدة تبصر النور بعد 9 أشهر من التعطيل

بعد تسعة أشهر من التعطيل والعراقيل، ولدت حكومة الرئيس سعد الحريري الذي حمل التشكيلة الحكومية النهائية الى قصر بعبدا مساء الخميس واجتمع برئيس الجمهورية ميشال عون بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتوجه الحريري الى بعبدا بعدما أعلمه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع موافقته على التخلي عن حقيبة "الثقافة" مقابل "التنمية الادارية".

وتلا أمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل مراسيم تشكيل الحكومة. وتضمن المرسوم الاول قبول استقالة حكومة تصريف الاعمال التي يرأسها الحريري، والمرسوم الثاني، اعادة تكليف الرئيس سعد الحريري بتوقيع من رئيس الجمهورية ميشال عون، أما المرسوم الثالث فهو إعلان الحكومة الجديدة الذي تم توقيعه من قبل كل من عون والحريري.

والوزراء الجدد هم:

نائب رئيس الحكومة: غسان حاصباني (قوات)

وزارة الداخلية والبلديات: ريا الحسن (مستقبل)

وزارة الخارجية والمغتربين: جبران باسيل (وطني حر)

وزارة الدفاع الوطني: الياس بو صعب (وطني حر)

وزارة المالية: علي حسن خليل (أمل)

وزارة الطاقة والمياه: ندى بستاني (وطني حر+ رئيس الجمهورية)

وزارة العدل: البير سرحان (وطني حر+رئيس الجمهورية)

وزارة التربية والتعليم العالي: اكرم شهيب (اشتراكي)

وزارة الثقافة: محمد داوود (أمل)

وزارة الاتصالات: محمد شقير (مستقبل)

وزارة الصحة العامة: جميل جبق (حزب الله)

وزارة الاشغال: يوسف فنيانوس (مردة)

وزارة الصناعة: وائل ابو فاعور (اشتراكي)

وزارة الرياضة: محمد فنيش (حزب الله)

وزارة المهجرين: غسان عطالله (وطني حر+ رئيس جمهورية)

وزارة الشؤون الاجتماعية: ريشارد قيومجيان (قوات)

وزارة الزراعة: حسن اللقيس (أمل)

وزارة البيئة: فادي جريصاتي (وطني حر+رئيس الجمهورية)

وزارة العمل: كمال ابو سليمان (قوات)

وزارة السياحة: اوديس كيدانيان (طاشناق)

وزارة الاعلام: جمال الجراح (مستقبل)

وزارة الاقتصاد: منصور بطيش (وطني حر +رئيس جمهورية)

وزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية: سليم جريصاتي (وطني حر+رئيس جمهورية)

وزارة دولة لشؤون مجلس النواب: محمود قماطي (حزب الله)

وزارة دولة لشؤون النازحين: صالح الغريب (الحزب الديمقراطي اللبناني)

وزارة دولة لشؤون التاهيل الاجتماعي والمرأة: فيوليت خيرالله (زوجة محمد الصفدي، مستقبل)

وزارة دولة لشؤون التنمية الادارية: مي شدياق (قوات)

وزارة دولة لشؤون التكنولوجيا والمعومات: محمد افيوني (كتلة النائب نجيب ميقاتي) وهي وزارة جديدة تم استحداثها.

وزارة دولة للشؤون التجارة الخارجية: حسن مراد (لقاء تشاوري من حصة رئيس الجمهورية).

وبعد تلاوة أسماء الوزراء، ألقى رئيس الحكومة سعد الحريري كلمة توجه فيها باعتذار الى اللبنانيين، مشددا على ان زمن العلاج بالمسكنات انتهى وكل المشاكل واسباب الهدر والفساد معروفة.

وقال "نحن امام تحديات اقتصادية ومالية وخدماتية غير التهديدات الاسرائيلية وأتكل على تعاون الجميع ".

وأكد ان التعاون شرط واجب لنكون بمستوى التحدي لتجاوز هذه المرحلة، مشيرا الى ان "الحل باصلاحات جريئة وليس بالنق، والخطابات الشعبوية".

ولفت الحريري الى ان جلسة لاعداد البيان الوزاري ستقام ظهر السبت.

وولدت الحكومة الجديدة بعد مخاض عسير، وبعد تسوية قضت بتخلي جعجع عن حقيبة الثقاقة مقابل التنمية الادارية لصالح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تخلى بدوره عن حقيبة البيئة لصالح التيار "الوطني الحر".

أما العقدة السنية التي كانت إحدى أبرز أسباب العرقلة، فحلت بتسمية رئيس الجمهورية ميشال عون لحسن مراد كممثل عن "اللقاء التشاوري"، يكون من حصته، وبذلك تكون حكومة الـ32 وزيرا خالية من الثلث المعطل لاي طرف.