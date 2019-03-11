محكمة يابانية ترفض طلب كارلوس غصن حضور اجتماع مجلس إدارة نيسان

منعت محكمة يابانية الإثنين كارلوس غصن من حضور اجتماع لمجلس إدارة مجموعة نيسان، وفق وسائل إعلام محلية، في وقت يقوم الرئيس السابق للمجموعة الذي أفرج عنه بكفالة بتحضير دفاعه في مواجهة اتهامات له بمخالفات مالية.

وكانت نيسان قد أقالت غصن بعد وقت قصير على توقيفه الصادم في 19 تشرين الثاني في طوكيو، لكن لا يمكن إقالته رسميا من مجلس الإدارة بدون اجتماع استثنائي للمساهمين. ومن المتوقع عقد اجتماع في الثامن من نيسان.

وأفادت كل من شبكة إن.إتش.كي العامة وصحيفة نيكي اليومية عن القرار، لكن لم يتسن الاتصال بالمحكمة على الفور لتأكيد الأنباء.

ويعقد مصنّع السيارات الياباني اجتماعا لمجلس إدارته الثلاثاء في يوكوهاما قرب طوكيو.

وكان محامي غصن، جونيشيرو هيروناكا قد قال في وقت سابق الإثنين إن موكله "عليه واجب" حضور اجتماع مجلس الإدارة ويريد أن يحضره -- في حال أعطت المحكمة الضوء الأخضر لذلك.

وتم الافراج عن غصن في السادس من آذار/مارس بكفالة تبلغ نحو 9 ملايين دولار.

ومن ضمن شروط الافراج عنه يمنع عليه الاتصال بأشخاص قد يكونوا على صلة بقضيته، ومن بينهم مدراء تنفيذيين في نيسان يرجح أن يحضروا اجتماعات مجلس الإدارة، مثل الرئيس التنفيذي هيروتو سايكاوا.