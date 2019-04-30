فتوش: لتجريد جنبلاط من حقوقه المدنية

طالب الوزير السابق نقولا فتوش بتجريد النائب السابق وليد جنبلاط من حقوقه المدنية، متهما اياه بالاعتداء على الدستور وارتكاب الخيانة العظمى وذلك بعد اعلانه بان مزارع شبعا ليست لبنانية.

وسأل فتوش، في مؤتمر صحافي، الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري كيف يفقون بين القسم على الدستور وما صرح به النائب جنبلاط؟.

كذلك، اتهه بأنه رأس حربة لخلايا خيانية نائمة يجب أن يكون عبرة لغيره.

وكان جنبلاط قال عبر قناة "روسيا اليوم" ان مزارع شبعا غير لبنانية، كاشفا أن "بعد تحرير الجنوب عام 2000، تم تغيير الخرائط في الجنوب من قبل ضباط سوريين بالإشتراك مع ضباط لبنانيين، فاحتللنا مزارع شبعا، ووادي العسل (نظريا)".

ورأى أنه "أول تغيير جغرافي على الورق، كي تبقى الذرائع السورية وغير السورية بأن مزارع شبعا لبنانية ويجب تحريرها بأي شكل من الوسائل".

ومؤخرا، نشب خلاف حاد بين جنبلاط وفتوش حول معمل عين دارة الذي يعود الى الاخير.

وأصدر مجلس شورى الدولة الخميس الفائت قرارا بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة أبو فاعور الذي قضى بإلغاء الترخيص الصناعي الذي منحه الوزير السابق حسين الحاج حسن بإنشاء واستثمار مجمع إسمنت في منطقة عين دارة.

ويعتبر الرئيس الاشتراكي أن ماهر الأسد شريك في هذا المعمل، وجزء أساسي من الأموال ستكون لصالحه.