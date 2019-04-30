فتوش: لتجريد جنبلاط من حقوقه المدنية

فتوش: لتجريد جنبلاط من حقوقه المدنيةRead this story in English
طالب الوزير السابق نقولا فتوش بتجريد النائب السابق وليد جنبلاط من حقوقه المدنية، متهما اياه بالاعتداء على الدستور وارتكاب الخيانة العظمى وذلك بعد اعلانه بان مزارع شبعا ليست لبنانية.
وسأل فتوش، في مؤتمر صحافي، الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري كيف يفقون بين القسم على الدستور وما صرح به النائب جنبلاط؟.
كذلك، اتهه بأنه رأس حربة لخلايا خيانية نائمة يجب أن يكون عبرة لغيره.
وكان جنبلاط قال عبر قناة "روسيا اليوم" ان مزارع شبعا غير لبنانية، كاشفا أن "بعد تحرير الجنوب عام 2000، تم تغيير الخرائط في الجنوب من قبل ضباط سوريين بالإشتراك مع ضباط لبنانيين، فاحتللنا مزارع شبعا، ووادي العسل (نظريا)".
ورأى أنه "أول تغيير جغرافي على الورق، كي تبقى الذرائع السورية وغير السورية بأن مزارع شبعا لبنانية ويجب تحريرها بأي شكل من الوسائل".
ومؤخرا، نشب خلاف حاد بين جنبلاط وفتوش حول معمل عين دارة الذي يعود الى الاخير.
وأصدر مجلس شورى الدولة الخميس الفائت قرارا بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة أبو فاعور الذي قضى بإلغاء الترخيص الصناعي الذي منحه الوزير السابق حسين الحاج حسن بإنشاء واستثمار مجمع إسمنت في منطقة عين دارة.
ويعتبر الرئيس الاشتراكي أن ماهر الأسد شريك في هذا المعمل، وجزء أساسي من الأموال ستكون لصالحه.
As long you re here it is not an obsession :)
they were disgusted by your call for beheading people and you being a fan of Jouzou that was calling for beheading christians during the civil war.
We do not forget your treasons. You re a slut that prostituted him/herself against lebanon
So what in effect he is saying is that a Lebanese politician can't tell the truth and get away with it.
lol @ the 75 years old Shia 'christian' of European parents and a deep and wide luv tunnel
A thief and a liar who is covering for his brother, but in Lebanon he not only has a following but a quisling president behind him. It just reflects the level of corruption that this government is built on.