برقيتان من الملك سلمان وولي العهد للرئيس عون

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية ميشال عون، في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير.

وقال العاهل السعودي "تلقينا نبأ وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحرّ التعازي، وأصدق المواساة؛ راجين لكم دوام الصحة والتوفيق".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للرئيس عون، قال فيها "تلقيتُ نبأ وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، وأنني إذ أُعرِب لكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لأرجو لكم دوام الصحة والسلامة".

وتوفي البطريرك صفير فجر الاحد عن عمر يناهز 99 عاما. ويشرق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على الترتيبات التي تجري في ساحة بكركي تحضيراً لمراسم وداع صفير.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد العام يومي الاربعاء والخميس على أن تقفل جميع المؤسسات والمدارس والجامعات الخميس.