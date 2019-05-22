الزعيم الكردي عبدالله أوجلان يلتقي محاميه في سجنه

تمكن اثنان من محامي زعيم المتمردين الأكراد عبدالله أوجلان المسجون في تركيا منذ عام 1999 من رؤيته في سجنه في جزيرة إيمرالي الأربعاء للمرة الأولى منذ رفع الحظر رسمياً عن زيارته الأسبوع الماضي.

وأكد المحامي ابراهيم بلميز تمكن المحاميَين نفروز أويسال وريزان ساريكا الأربعاء من التوجه إلى إيمرالي في بحر مرمرة، في تصريح لفرانس برس.

سبق أن سمح للمحامين برؤية موكلهم في 2 أيار/مايو للمرة الأولى منذ عام 2011، لكن الحظر الرسمي الذي كان يمنعهم رُفع الأسبوع الماضي.

عبد الله أوجلان هو أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني (PKK) الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه تنظيم "إرهابي".

وعلى الرغم من العزلة شبه الكاملة المفروضة عليه، لا يزال أوجلان شخصية مؤثرة على حركة التمرد الكردية في تركيا، حيث تسبب النزاع بين الدولة وحزب العمال الكردستاني في مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 1984، ويتجاوز تأثيره تركيا إلى المنطقة.

بعد زيارة 2 أيار، نقل محاموه رسالة دعا فيها أوجلان مئات المضربين عن الطعام في السجون التركية احتجاجاً على ظروف احتجازه إلى عدم تعريض حياتهم للخطر.

وفي ما بدا أنه محاولة لطمأنة الحكومة التركية القلقة من الطموحات الكردية في شمال سوريا حيث تسيطر فصائل كردية سورية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني على مناطق شاسعة، دعا أوجلان إلى "مراعاة حساسيات" أنقرة في سوريا.

ويأتي رفع الحظر المفروض على زيارة محاميه في وقت يحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم استمالة الناخبين في اسطنبول للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 23 حزيران، بعد إلغاء النتائج التي فاز فيها مرشح المعارضة في نهاية آذار.

وقدّر العديد من المراقبين أن أصوات الأكراد كانت حاسمة إذ فضل حزب الشعوب الديموقراطي دعم مرشح المعارضة الرئيسي اكرم إمام أوغلو.