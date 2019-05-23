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السعودية تعترض طائرة مسيرة تحمل متفجرات من اليمن

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من Naharnet Newsdesk 18:01 ,2019 أيار 23
W460

أعلنت السعودية الخميس أنها اعترضت ودمرت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها المتمردون اليمنيون على مطار نجران في جنوب المملكة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وقال المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في بيان أنه تم "اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً".

وحذر المالكي المتمردين اليمنيين من "مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيين" مؤكدا أن "استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة".

ومن جهتها، أوردت قناة المسيرة المتحدثة باسم المتمردين اليمنيين أن هذا "ثالث هجوم استهدف المطار خلال 72 ساعة".

وبحسب المسيرة فإنه تم استهداف "منظومة باتريوت في المطار".

وشنّ المتمرّدون المدعومون من إيران الأسبوع الماضي هجوماً ضدّ محطتي ضخّ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية غرب الرياض بطائرات من دون طيار مفخّخة، ما أدّى إلى وقف ضخّ النفط فيه ليومين.

واتّهمت السعودية إيران بإعطاء الأوامر للمتمردين بمهاجمة منشآتها النفطية.

وسبق أن استهدف الحوثيون المملكة بعشرات الصواريخ البالستية وبطائرات من دون طيار منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن دعماً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً في آذار/مارس 2015.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج حرباً كلامية بين إيران التي تقول إن دعمهما لتمرّدي اليمن ينحصر بالسياسة فقط، وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتتّهم الرياض، خصم إيران اللدود في المنطقة وأبرز حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، طهران بمدّ الحوثيين بالسلاح والمال.

مصدروكالة الصحافة الفرنسية
الشرق الأوسط
التعليقات 11
Thumb galaxy 18:20 ,2019 أيار 23

When will Saudi Arabia have proxy militias who will carry out attacks using ballistic missiles and drones on Iranian cities and airports? It is time......

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Thumb Mystic 20:33 ,2019 أيار 23

Saudis already used their proxies inside Iran.

Ahvaz military parade attack and numerous other incident, and Saudi sponsored Isis and Al Qaeda all over the middle East aswell.

Stop whining about Yemen, If you can't handle a few drones and some strikes on your oil ships, then stop bombing Yemen.

Easy as that, If you can't stop doing that, then have fun trying to shoot down drones and rockets forever.

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Thumb s.o.s 18:58 ,2019 أيار 23

Bin laden comes from Yemen, now its bomb laden. What a country of evil people doing evil things.

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Thumb blablablablabla 19:07 ,2019 أيار 23

yeah you prefer a sword so you can behead people. That's more "civilised" according to you dae-shit with a love tunnel.

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Thumb justice 19:17 ,2019 أيار 23

Mastur

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Thumb justice 19:17 ,2019 أيار 23

Bator

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Thumb blablablablabla 19:19 ,2019 أيار 23

Na you should leave that to doodle. He is enjoying using his katioucha inside SOSeash love tunnel

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Thumb s.o.s 22:12 ,2019 أيار 23

Justice, have you ever seen a zamel and halouf 2 in 1? You have blablabla aka Bilal Hassani. He’s born on September 9th 1999. Sorry Beatryce!

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Thumb enterprise 04:39 ,2019 أيار 24

There isn't one logical reason for you to be still alive ya heretic.

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Thumb eagledawn 19:12 ,2019 أيار 23

lol @blacacabla
The Joke of the Day
Like Every Day

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Thumb blablablablabla 19:24 ,2019 أيار 23

lol @eagle down syndrome
The Joke of the Day
Like Every Day
like he likes to copy paste.

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