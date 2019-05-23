السعودية تعترض طائرة مسيرة تحمل متفجرات من اليمن

السعودية تعترض طائرة مسيرة تحمل متفجرات من اليمنRead this story in English
أعلنت السعودية الخميس أنها اعترضت ودمرت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها المتمردون اليمنيون على مطار نجران في جنوب المملكة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
وقال المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي في بيان أنه تم "اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً".
وحذر المالكي المتمردين اليمنيين من "مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيين" مؤكدا أن "استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة".
ومن جهتها، أوردت قناة المسيرة المتحدثة باسم المتمردين اليمنيين أن هذا "ثالث هجوم استهدف المطار خلال 72 ساعة".
وبحسب المسيرة فإنه تم استهداف "منظومة باتريوت في المطار".
وشنّ المتمرّدون المدعومون من إيران الأسبوع الماضي هجوماً ضدّ محطتي ضخّ لخط أنابيب نفط رئيسي في السعودية غرب الرياض بطائرات من دون طيار مفخّخة، ما أدّى إلى وقف ضخّ النفط فيه ليومين.
واتّهمت السعودية إيران بإعطاء الأوامر للمتمردين بمهاجمة منشآتها النفطية.
وسبق أن استهدف الحوثيون المملكة بعشرات الصواريخ البالستية وبطائرات من دون طيار منذ بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن دعماً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً في آذار/مارس 2015.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الخليج حرباً كلامية بين إيران التي تقول إن دعمهما لتمرّدي اليمن ينحصر بالسياسة فقط، وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتتّهم الرياض، خصم إيران اللدود في المنطقة وأبرز حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، طهران بمدّ الحوثيين بالسلاح والمال.
When will Saudi Arabia have proxy militias who will carry out attacks using ballistic missiles and drones on Iranian cities and airports? It is time......
Saudis already used their proxies inside Iran.
Ahvaz military parade attack and numerous other incident, and Saudi sponsored Isis and Al Qaeda all over the middle East aswell.
Stop whining about Yemen, If you can't handle a few drones and some strikes on your oil ships, then stop bombing Yemen.
Easy as that, If you can't stop doing that, then have fun trying to shoot down drones and rockets forever.
Bin laden comes from Yemen, now its bomb laden. What a country of evil people doing evil things.
yeah you prefer a sword so you can behead people. That's more "civilised" according to you dae-shit with a love tunnel.
Mastur
Bator
Na you should leave that to doodle. He is enjoying using his katioucha inside SOSeash love tunnel
Justice, have you ever seen a zamel and halouf 2 in 1? You have blablabla aka Bilal Hassani. He’s born on September 9th 1999. Sorry Beatryce!
There isn't one logical reason for you to be still alive ya heretic.