الراعي يحذر من تقييد حرية الاعلام لاغراض سياسية

الراعي يحذر من تقييد حرية الاعلام لاغراض سياسيةRead this story in English
حذر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من تقييد من حرية الاعلام، وتضييق عليها لاغراض سياسية.
وقال الراعي في رسالة الميلاد السبت "في لبنان، التنوع ملازم للحرية، وهذا ما يميز لبنان عن جميع بلدان الشرق الأوسط. يخشى اللبنانيون، جراء ما يحدث في هذه الأيام، انزلاقا سلطويا نحو استحداث أنماط لتقييد حرية الإعلام والصحافة والتعبير، والتضييق عليها لأغراض سياسية أو لمشاعر كيدية".
وشدد على أنه "من الواجب أن يبقى الجميع تحت سقف قانون الإعلام والتقيد به، وبالأخلاقية التي يقتضيها. ولا يحق على الإطلاق تسييس القضاء، لكي يظل عندنا "العدل أساس الملك".
وتطرق الراعي أضا الى الاوضاع الاجتماعية في لبنان، إذ أكد انه "لا يمكن القبول بأن يبقى ثلث الشعب اللبناني تحت مستوى الفقر، كما أظهرت دراسات البنك الدولي".
وسأل هذا اللبناني الخلاق الذي اعتاد على البحبوحة والكرامة، كيف القبول به يعيش في الحرمان، لا يستطيع أن يؤمن حاجيات الحياة الأساسية من غذاء وكساء ودواء وتعليم وماء وكهرباء؟".
وسأل أيضا "أي ضمير عالمي يقبل بأن تعيش 58% من أسر النازحين السوريين عندنا في فقرٍ مدقع، كما أظهر تقرير 2017 للمفوضية العليا للاجئين".
وأسف الراعي أن "الأسرة الدولية لا تفي بوعودها والتزاماتها وهي التي فرضت الحرب على العراق وسوريا وحرضت عليها، وأن دولا مقتدرة بالمال والسلاح أججت نارها في هذين البلدين وفي سواهما، تهجر المواطنين الآمنين من بيوتهم، وتلقي بثقلهم على الدول المجاورة، ومنها لبنان الذي يستضيف مليون وسبعماية ألف نازح سوري ومئات العراقيين بالإضافة إلى نصف مليون لاجئ فلسطيني، الأمر الذي ضاعف حاجات اللبنانيين".
I think they need to value the freedom of their souls and not sell out to foreigners. Merry Christmas.
s3oodi money talking through this sellout patriarch. bleez allow sellout 'journalists' to freely insult the lebaenese presidency and let's call it freedom of speech ;)
but any s3oodi freedom activist gets instant jail in s3oodi lewatia.
The other day I was walking in the filth that is Dashieh when I stepped into something soft. I thought I had stepped into a blob of turd. When I looked down in disgust I saw that I had stepped on Hassan Nasrallah head as he was coming out of a manhole his squashed black 3amamah under my foot felt and smelled like turd. I had to throw away my shoe. That's when a riot broke out and much pushing, shoving and fisticuffs as more than two dozen Dahieh mowatens and Hassan Nasrallah himself tried to swipe my thrown away shoe.