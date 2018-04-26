بعد 4 سنوات من الشغور سفير لبنان في كوريا يقدم أوراق اعتماده للرئيس الكوري

بعد 4 سنوات من الشغور سفير لبنان في كوريا يقدم أوراق اعتماده للرئيس الكوريRead this story in English
قدم السفير أنطوان عزام أوراق إعتماده إلى رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن في القصر الرئاسي البيت الأزرق، خلال لقاء جمعه معه في حضور وزيرة الخارجية ومستشار الرئيس للأمن القومي وكبير أمناء القصر ومسؤول الشرق الأوسط إلى جانب مدير المراسم.
ورحب الرئيس الكوري بـ "تعيين سفير للبنان في كوريا بعد فترة شغور دامت أربع سنوات في هذا المركز"، محملا السفير عزام "أطيب تحياته وشكره إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على حفاوة الإستقبال التي حظي بها مبعوثه الشخصي ليم جونغ سوك بتاريخ 11/12/2017"، مؤكدا أن "الحكومة الكورية الجنوبية ستسعى لتعزيز التبادل والتعاون بين البلدين وتتطلع إلى الدور الذي ستلعبه السفارة في هذا الإطار".
وأشار الرئيس الكوري إلى أن "هذه الكتيبة الكورية العاملة في إطار اليونيفيل في جنوب لبنان أمضت في لبنان أطول فترة يمكن أن تمضيها كتيبة من بلاده منتشرة خارج الحدود"، معربا عن سعادته "أن يكون تواجدها في الجنوب عاملا للاستقرار ونشر قيم السلام والتنمية في لبنان"، منوها ب "الدور الذي يلعبه لبنان في استضافة اللاجئين الفلسطنيين والنازحين السوريين".
وأكد أنه "على الرغم من البعد الجغرافي للبنان عن كوريا إلى أنه بلد يحمل هموما كبيرة نظرا لموقعه الجغرافي وكوريا ستظل دائما إلى جانب المؤسسات الدستورية اللبنانية وستدعم لبنان في المحافل الدولية دائما"، شاكرا "للبنان وقوفه إلى جانب كوريا"، مثمنا "البيانات الصادرة عن الخارجية اللبنانية بشأن إدانة التجارب النووية"، متمنيا أن "تؤيد الحكومة اللبنانية دائما مواقف جمهورية كوريا ولا سيما أنها على عتبة قمة مهمة بتاريخ 27 الجاري".
how many Lebanese expats in South Korea? 15 :)
Lebanon and Korea established diplomatic relations in 1981 and the Lebanese Embassy opened in 1994...
In the absence of news you get this lol. I am wondering who and why would have an Ambassador in Zanzibar?
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مجلس الوزراء قرر التعطيل العام من صباح يوم الجمعة ٤ ايار وحتى مساء الاثنين ٧ ايار تسهيلا للعملية الانتخابية.
Someone is intent on being the first to get batches of the latest Samsung Galaxy smartphones directly from South Korea, through diplomatic luggage - i.e. without passing through customs i.e not paying custom duties on them) and make a killing in being the first at selling them in Lebanon at premium prices with a hefty profit margin