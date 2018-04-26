الأمين العام للحلف الأطلسي يدعو إلى إبقاء العقوبات على كوريا الشمالية بانتظار "تغير ملموس"

اشاد الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس بتصريحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون حول وقف التجارب النووية، لكنه رفض اي رفع للعقوبات الدولية عن بيونغ يانغ من دون "تغير ملموس" من جانب النظام.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في مقر الحلف في بروكسل عشية قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن "ما دمنا لم نلاحظ تغييرات ملموسة في سلوك نظام كوريا الشمالية، يجب ابقاء العقوبات الدولية".

والقمة التي تنعقد في المنطقة التي تفصل بين الكوريتين هي الثالثة من نوعها بعد قمتين في بيونغ يانغ في 2000 و2007.

واضاف ستولتنبرغ إن القمة التي تسبق قمة مرتقبة بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب هي "أول خطوة مهمة نحو حل سلمي تفاوضي للأزمة في شبه الجزيرة الكورية".

واعتبر ان "أحد اسباب التقدم الذي شاهدناه في الاسابيع القليلة الماضية يعود لممارسة ضغط قوي على كوريا الشمالية، ليس أقلها العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة".

واضاف "أرحب بكون الأمم المتحدة تمكنت من الاتفاق على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية وأيضا لأننا رأينا انها (العقوبات) طُبقت بدرجة أكبر من السابق".

وشهدت شبه الجزيرة الكورية تقاربا دبلوماسيا كبيرا في الاسابيع الاخيرة منذ ان استغل مون فرصة إقامة الالعاب الأولمبية الشتوية في الجنوب لبدء حوار مع بيونغ يانغ.