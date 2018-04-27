تسجيل مخالفات خلال عملية اقتراع المغتربين في الخارج

سجلت جمعية LADE عدة ملاحظات على عملية الاقتراع لدى المغتربين اللبنانين التي تجري في ست دول عربية.

وكشفت المراقبة من الجمعية ايمان الحشيمة بعض المخالفات التي حصلت في جدة ومسقط .

في جدة، شهد المراقبون بعض محاولات تصوير من وراء المعزل من قبل ناخبين، الا أن رئيس القلم منعهم من ذلك رغم إصرارهم. ولم يدل الناخبين بأصواتهم معترضين على منعهم من التصوير.

وفي مسقط، اعترض الناخبون على وجود كاميرا مراقبة وراء المعزل، فتبلغت وزارة الخارجية بالامر وحلت الموضوع.

وفي دبي، وبحسب قناة الـ lbci اعترض بعد الناخبين على عدم اغلاق الظروف أو ختمها بالشمع الاحمر بعد إجراء عملية الاقتراع.

وأوضح رئيس القلم أن القانون الانتخابي الجديد لا ينص على ختم أو اغلاق الظروف، لافتا الى أن "فقط الصناديق التي ترسل الى لبنان تختم بالشمع الاحمر".

ويشارك اللبنانيون في بلاد الاغتراب الجمعة للمرة الاولى في تاريخ البلاد في عملية انتخابية، ويدلون بأصواتهم، في خطوة تعتبرها السلطة من إنجازات قانون الانتخاب الجديد، لكنها تثير تساؤلات إزاء شفافية آلية نقل الأصوات من الخارج.

وانطلقت عملية الاقتراع الجمعة في دول في 6 دول عربية (السعودية، الامارات، قطر، عمان، مصر) حيث سجل 12611 لبنانياً أسماءهم، على أن ينتخب المغتربون المسجلون في بقية أنحاء العالم والبالغ عددهم 70289، الأحد، أي قبل أسبوع واحد من موعد الانتخابات في لبنان.