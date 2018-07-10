"القوات" تُعمِّم: لعدم الرد على أي تهجُّم نتعرض له

أصدرت قيادة حزب "القوات اللبنانية" تعميماً على جميع وزرائها ونوابها الحاليين والسابقين والمسؤولين على المستويات كافة بعدم الرد على اي تهجم تتعرض له "القوات".

ويسود التوتر منذ فترة بين "القوات" ورئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل على خلفية حجم تمثيل "القوات" داخل الحكومة، إذ تطالب "القوات" بخمس حقائب وزارية إضافة الى موقع نائب رئاسة الحكومة، فيما يرفض باسيل الامر.

ومنذ أسابيع تقريبا نعى وزير الخارجية اتفاق معراب، قائلا أنه "لم يعد قائما".

واشتعل التوتر، بعد أن تم نشر الشق السياسي من الوثيقة السرية لاتفاق معراب.

وأمس الاثنين أعلن رئيس حزب "القوات" سمير جعجع رفضه القول أن اتفاق معراب قد سقط، مبيدا استعداده لترميم العلاقة مع "الوطني الحر".

وتحدثت تقارير عن ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سيتوسط بين القوات والتيار "شخصيا". وعصر الثلاثاء أعلن الراعي من قصر بعبدا عن لقاء قريب بين وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي والنائب ابراهيم كنعان في بكركي للحد من الخلافات بين الطرفين.

وفيما أكد الراعي ان الوحدة اللبنانية أولوية وسط رفضه للثنائيات، نفى ان يكون هناك لقاء قريب بين جعجع وباسيل.