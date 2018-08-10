أردوغان: إذا كان لديهم دولاراتهم فنحن لنا ربنا وشعبنا

أردوغان: إذا كان لديهم دولاراتهم فنحن لنا ربنا وشعبناRead this story in English
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه إلى عدم الالتفات لحملات تستهدف تركيا واقتصادها، وقال "إذا كان لديهم دولاراتهم، فنحن لنا ربنا وشعبنا".
جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام حشد من المواطنين الأتراك، كانوا في استقباله خلال وصوله إلى مسقط رأسه في ولاية "ريزة" شمالي تركيا، في وقت متأخر من الخميس.
وتعهد أردوغان بالعمل الدؤوب والسعي إلى تطوير البلاد نحو مستويات أفضل.
وتابع: "اليوم نحن أفضل من ذي قبل، وسنكون غدا أفضل من اليوم، كونوا على ثقة بذلك".
وأضاف الرئيس التركي: "هناك حملات مستمرة (ضد تركيا)، لا تلتفتوا إليها، ولا تنسوا أنه إذا كان لديهم دولاراتهم، فنحن لنا ربنا وشعبنا".
وشدد على ضرورة التحلي بالصبر والعمل بجد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة عام 2023 (يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية).
Influenced by Herbert Hoover's promise of "a chicken in every pot", Erdogan promised "a Turkey in every pot".. when he was told that won't be feasible he promised "pot in every Turk".
You might be a good demagogue and play your "hard-man"-image well, Mr Erdogan. But a excellent economist you are definately not. There is nothing that your people or your god can do about the laws of economy.
"Laugh out loud!" Aka, LOL.
Say it again, Chris.
Turkey has chosen Israel and Iran. How do you explain that, 'Chris'?