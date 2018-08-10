أردوغان: إذا كان لديهم دولاراتهم فنحن لنا ربنا وشعبنا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه إلى عدم الالتفات لحملات تستهدف تركيا واقتصادها، وقال "إذا كان لديهم دولاراتهم، فنحن لنا ربنا وشعبنا".

جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام حشد من المواطنين الأتراك، كانوا في استقباله خلال وصوله إلى مسقط رأسه في ولاية "ريزة" شمالي تركيا، في وقت متأخر من الخميس.

وتعهد أردوغان بالعمل الدؤوب والسعي إلى تطوير البلاد نحو مستويات أفضل.

وتابع: "اليوم نحن أفضل من ذي قبل، وسنكون غدا أفضل من اليوم، كونوا على ثقة بذلك".

وأضاف الرئيس التركي: "هناك حملات مستمرة (ضد تركيا)، لا تلتفتوا إليها، ولا تنسوا أنه إذا كان لديهم دولاراتهم، فنحن لنا ربنا وشعبنا".

وشدد على ضرورة التحلي بالصبر والعمل بجد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة عام 2023 (يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية).