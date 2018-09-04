المحكمة العسكرية ترجىء جلسة استجواب الحاج!

أرجأت المحكمة العسكرية ظهر الثلاثاء جلسة استجواب المقدم سوزان الحاج الى 25 تشرين الثاني.

وانعقدت هيئة المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله، لإستجواب المقدم الحاج، في دعوى الافتراء الجنائي في قضية اختلاق جرم التعامل مع اسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني.

وتم تأجيل الجلسة الى 25 كانون الثاني 2019، بعد طلب فريق الدفاع عن الحاج تسلم مستندات تكون له مادة لتقديم الدفاع عن موكلته.

كما مثل أيضا أمام المحكمة ايلي غبش المتهم في القضية بفبركة جرم التعامل مع اسرائيل الكترونيا وماديا في حق عيتاني بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وكان القضاء وجه منذ أشهر تهمة "تلفيق" ملفّ التعامل مع إسرائيل لعيتاني الذي أثارت قضيّته ضجّة كبيرة في لبنان.

وكان توقيف عيتاني على يد جهاز أمن الدولة بشبهة التعامل مع إسرائيل في تشرين الثاني الماضي، أثار صدمة في لبنان.

وكانت الصدمة الثانية حين أعلن عن توقيف الحاج في آذار الماضي بتهمة تلفيق التهمة لعيتاني بالاستعانة بقرصان معلوماتية.

وبحسب تقارير إن سوزان الحاج "أقدمت على ذلك انتقاماً من عيتاني" لاعتبارها أنه ساهم في تسليط الضوء على إشارة إعجاب لها بتغريدة ساخرة من قرار السعودية السماح للنساء بقيادة السيارات، ما تسبّب بإحراجها ونقلها من منصبها.