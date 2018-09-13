باسيل: سنهزم مشروع اسرائيل بالتوطين لو العالم كله قبل به!Read this story in English
بعد التقارير التي تحدثت عنى خطة أميركية لتوطين الفلسطينيين في لبنان، أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن لبنان سيهزم مشروع اسرائيل بمشروعها كما هزمها بإزالة إحتلالها.
وقال باسيل لصحيفة "الجمهورية"، "هذا الموقف ليس جديداً ولا مستغرباً، نحن معتادون على مواقف من هذا النوع تتخذها اميركا واسرائيل، وانا كنت دائماً أنبّه الى هذا الامر، وآخر تنبيه لي كان امام الجامعة العربية قبل يومين، واكرر انّ العجز العربي يشجّع على الانتقال من وقف تمويل الاونروا، الى الخطوة التالية".
وأصاف "انّ نيّتهم معروفة، ولكن بالنسبة لنا لو انّ العالم كله قبل بالتوطين، فنحن لن نقبل به ابداً، وكما هزمنا إسرائيل بإزالة احتلالها، سنهزمها بمشروع التوطين، وبحق العودة الذي سيبقى مقدساً".
وكان باسيل قد أكد خلال الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب في القاهرة "انّ وضع القضية الفلسطينية يزداد سوءاً ووضعهم يزداد ترهّلاً في دعمها، خصوصاً مع توالي الضربات الآتية من صفقة القرن أو أقله السكوت عنها، معتبراً "أنّ مرحلة إسقاط حق العودة وإبقاء اللاجئين في الدول المضيفة تمهيداً لتوطينهم ودفن قضيتهم الى الأبد بدأت مع القرار الأميركي بوقف المساهمة في موازنة الأونروا".
ولفت الى انّ "تفكيك الدولة هدفه القضاء على فكرة الدولتين أساس عملية السلام، وبالتالي لكي لا يكون هناك سلام بل استسلام، فلسطيني وعربي"، سائلاً: "هل نبقى كذلك أو نقوم بعملٍ ما، أقلّه أن نغطّي العجز الذي سبّبه القرار الأميركي؟".
يشار الى أن وزير الاستخبارات والمواصلات الاسرائيلي يسرائيل كاتس، كتب تغريدة رحّب فيها بما قال إنها «مبادرة أطلقها الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الاردن وسوريا ولبنان والعراق".
“As we defeated Israel by removing its occupation, we will defeat it with the naturalization project and with the right of return, which will remain sacred,” added Bassil.
Big words coming from a very little man
now the zionist trolls will fill the forum with their anti-Lebanese stance in favor of the naturalization as a good gesture toward the Palestinians, implicitly encouraging them to forget about the right of return... the right to recover their occupied country.
Why don't you Liberate Palestine ya irani instead of your terrorist criminal militia making more refugees.
his terror militia is busy killing women and children in Syria and firing rockets at Saudi Arabia from Yemen.
Bezzil fute u are z best. sorry u aint Napoleon to defeat any1 ..lol
After more than +40 years in LEB do u think any Palestinian wants to go back! Do u think all so called arab states care. In the contrary everybody wants them settle here at once and avoid headache wz z enemy n z USA.
very sad but true..