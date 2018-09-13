باسيل: سنهزم مشروع اسرائيل بالتوطين لو العالم كله قبل به!

بعد التقارير التي تحدثت عنى خطة أميركية لتوطين الفلسطينيين في لبنان، أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن لبنان سيهزم مشروع اسرائيل بمشروعها كما هزمها بإزالة إحتلالها.

وقال باسيل لصحيفة "الجمهورية"، "هذا الموقف ليس جديداً ولا مستغرباً، نحن معتادون على مواقف من هذا النوع تتخذها اميركا واسرائيل، وانا كنت دائماً أنبّه الى هذا الامر، وآخر تنبيه لي كان امام الجامعة العربية قبل يومين، واكرر انّ العجز العربي يشجّع على الانتقال من وقف تمويل الاونروا، الى الخطوة التالية".

وأصاف "انّ نيّتهم معروفة، ولكن بالنسبة لنا لو انّ العالم كله قبل بالتوطين، فنحن لن نقبل به ابداً، وكما هزمنا إسرائيل بإزالة احتلالها، سنهزمها بمشروع التوطين، وبحق العودة الذي سيبقى مقدساً".

وكان باسيل قد أكد خلال الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب في القاهرة "انّ وضع القضية الفلسطينية يزداد سوءاً ووضعهم يزداد ترهّلاً في دعمها، خصوصاً مع توالي الضربات الآتية من صفقة القرن أو أقله السكوت عنها، معتبراً "أنّ مرحلة إسقاط حق العودة وإبقاء اللاجئين في الدول المضيفة تمهيداً لتوطينهم ودفن قضيتهم الى الأبد بدأت مع القرار الأميركي بوقف المساهمة في موازنة الأونروا".

ولفت الى انّ "تفكيك الدولة هدفه القضاء على فكرة الدولتين أساس عملية السلام، وبالتالي لكي لا يكون هناك سلام بل استسلام، فلسطيني وعربي"، سائلاً: "هل نبقى كذلك أو نقوم بعملٍ ما، أقلّه أن نغطّي العجز الذي سبّبه القرار الأميركي؟".

يشار الى أن وزير الاستخبارات والمواصلات الاسرائيلي يسرائيل كاتس، كتب تغريدة رحّب فيها بما قال إنها «مبادرة أطلقها الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الاردن وسوريا ولبنان والعراق".