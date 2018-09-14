اللواء ابراهيم وسيط مرتقب بين بعبدا والمختارة

من المحتمل أن يتدخل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم كوسيط بين الحزب "التقدمي الاشتراكي" والتيار "الوطني الحر"، بهدف تبريد الاجواء المشتعلة بينهما.

ولم يرصد أمس الخميس تدخل لاي وسيط على خط بعبدا، المختارة بحسب ما أفادت صحيفة "الجمهورية".

وقالت الصحيفة أن "هناك احتمال تدخّل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مجدداً بين الطرفين، كما فعل في مراحل سابقة".

وكان "الوطني الحر"، أقال موطفين إثنين من مناصبهم، وهما نزار هاني في ​وزارة البيئة، وهو رئيس محمية أرز الشوف،​ ورجا العلي في ​مؤسسة كهرباء لبنان​، وذلك ردا على خطوة وزير التربية مروان حمادة بإقالة هيلدا خوري من الوزارة.

واشتعلت الحرب الاعلامية بين الفريقين، بعد أن وصف رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب ووليد جنبلاط فريق "الوطني الحر" بـ"العلوج"، قائلا في تغريدة على تويتر "بئيس الزمن الذي أوصلكم الى الحكم... علوج".

وأثارت إقالة كل من العلي وهاني ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أن الرجلين يشهد لهما بكفائتهما المهنية، بحسب ما ردد ناشطون على "الفيس بوك".

وأصدر الوزير وائل أبو فاعور بيانا شديد اللهجة، ضد خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون في ستراسبورغ، منتقدا التناقض في لهجته أمام البرلمان الاوروبي من جهة وامام الجالية اللبنانية من جهة أخرى.