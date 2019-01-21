اسرائيل تفتتح مطارا دوليا جديدا قرب البحر الاحمر

تدشن اسرائيل الاثنين مطارا دوليا جديدا في الصحراء الجنوبية بهدف تعزيز السياحة في منطقة البحر الاحمر على أن يكون بديلا لمطار بن غوريون في تل ابيب في حال الطوارىء.

وسيتم الافتتاح الرسمي ظهرا بحضور رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

في بادىء الامر سيستخدم المطار الذي اطلق عليه اسم مطار رامون للرحلات الداخلية فقط التي تديرها شركتا النقل الإسرائيليتان "أركيا" وناقلات" إسراير".

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد بدء الرحلات الدولية.

وأطلق على المطار اسم رامون تيمنا بايلان رامون أول رائد فضاء اسرائيلي قتل في حادث تحطم مكوك الفضاء كولومبيا عام 2003.

وقالت سلطة المطارات إن "المطار الجديد هو أول مطار دولي وداخلي يشكل البوابة الجوية الجنوبية لدولة إسرائيل وسيخدم بالأساس السياحة الداخلية والدولية لمدينة إيلات ومواقع الترفيه السياحية في جنوب البلاد".

وأضافت "خطط في المطار مسار إقلاع وهبوط طوله 3600 متر، بحيث يمكن من إقلاع طائرات كبيرة الحجم، ويخدم نحو مليوني مسافر سنويا بمستوى عال".

ويبعد مطار رامون حوالي 18 كيلومتر من منتجع إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر وميناء العقبة الأردني المجاور.

وشركات الطيران المتدنية الكلفة التي تسير حاليا رحلات الى مطار عوفدا الذي يبعد حوالى 60 كلم عن ايلات، ستنقل عملياتها الى مطار رامون كما جاء على موقعه الالكتروني. وبينها شركات "ريان اير" و"وويز اير" و"ايزيجيت" و"اس ايه اس" و"فين اير" و"اورال ايرلاينز".

ووصلت كلفة إنشاء المطار الجديد إلى 1,7 مليار شيكل (455 مليون دولار) وبدأت الاشغال فيه عام 2013 لكن تم تعديل المواصفات الأصلية للمشروع عدة مرات لكي يطور بشكل إضافي.

- تعديلات-

قالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن خطط المشروع في الشق الدفاعي تم تعديلها في ضوء الدروس المستفادة خلال حرب غزة عام 2014.

وأضافت "في حالات الطوارئ سيتمكن أسطول اسرائيل للطيران بأكمله من الهبوط والإقلاع هناك ، بل وأيضاً طائرات إضافية" .

وكانت شركات طيران دولية علقت رحلاتها الى اسرائيل لفترة عام 2014 بعد اطلاق صاروخ من غزة وسقوطه في محيط مطار بن غوريون في تل ابيب.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فان اسرائيل قامت ببناء سياج دفاعي مضاد للصواريخ فريد من نوعه حول المطار الجديد رامون في ما يشكل "شبكة" لحمايته من الصواريخ، ويبلغ ارتفاعه 26 مترا ويمتد على طول 4,5 كلم.

ورفضت هيئة المطارات التعليق على هذه التقارير.

وكانت اسرائيل بنت خلال العامين الماضيين جدارا بطول 34 كيلومتراً على الحدود مع الاردن بارتفاع 6 أمتار، ثلاثة امتار منها مبنية بالاسمنت بتكلفة إجمالية بلغت 288 مليون شيكل أي نحو (82 مليون دولار)، وفق المصدر نفسه.

تعتبر السياحة في إسرائيل قطاعا حيويا، حيث بلغت عائداتها 5,8 مليار دولار عام 2017.

وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية إن عدد القادمين إلى اسرائيل العام الماضي بلغ 3,6 مليون شخص.

ومعظم الزوار يأتون من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.