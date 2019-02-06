المشنوق يوضح الالتباس حول "البلوكات"

اعترف وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ان قرار إزالة الحواجز الاسمنتية من امام وزارة الداخلية جاء بطلب من الوزيرة الجديدة ريا الحسن.

وقال خلال التسليم والتسلم في وزارة الداخلية الاربععاء "كي أريح الجميع لقد نفذت تعليمات الوزيرة ريا الحسن بإزالة البلوكات".

وأزيلت أمس الثلاثاء الحواجز الاسمنتية من منطقة الصنائع بعد خمس سنوات على وضعها من قبل المشنوق لتداعيات أمنية.

وبعد أن أفادت الوكالة الوطنية للاعلام ووسائل إعلامية ثانية أن إزالة البلوكات جاء بطلب من الوزيرة الحسن "تسهيلا لمرور المواطنين"، أوضح المشنوق أن هو الذي طلب إزالتها.

وأعلن المكتب الإعلامي للمشنوق، أن "المشنوق طلب صباح اليوم من المسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية إزالة الحواجز الإسمنتية من أمام مبنى الوزارة، وذلك لانتفاء الأسباب الأمنية التي لها علاقة بتهديدات تتعلّق بالمرحلة السابقة، وملفّ مكافحة الإرهاب الذي خاضه منذ خمس سنوات".