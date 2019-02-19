"التغيير والاصلاح": أبو صعب والغريب لم يخرقا التضامن الحكومي

رأى تكتل "التغيير والاصلاح" أن زيارة النائب صالح الغريب الى سوريا، وموقف وزير الدفاع الياس بو صعب في مؤتمر ميونيخ من المناطق الامنة، لم يخرق التضامن الوزاري.

وقال النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل الاسبوعي، "كل ما حكي عن خرق للتضامن الوزاري غير مبني على أسس سليمة، وموقف وزير الدفاع الياس بو صعب في مؤتمر ميونخ كان واضحا ومبنيا على القانون الدولي، ويعتبر ان المناطق الآمنة يجب ان تكون في شكل عام بالتوافق مع الدول التي تقام على أرضها، فكم بالحري بالنسبة إلى سوريا، كما وأن موقف وزير الدفاع يرتكز على أكثر من توافق عربي ودولي، ولم يعترض أحد على كلامه، لا بل كانت ثمة تهنئة على المقاربة التي قدّمها".

وطمأن كنعان بأن كلام أبو صعب "لم يشكل خرقا"، معتبرا أن "من يتصرف بطريقة أخرى، يشكل ذلك خرقا للبيان الوزاري ولتضامننا الوزاري".

وأكد أن "التكتل اكثر الحريصين على العمل الحكومي كجسم واحد".

وكان أبو صعب قال خلال مؤتمر ميونيخ للامن أن "المناطق الآمنة قد لا تأتي بالأمن إنما قد تكون بؤراً إرهابية"، وحين تحدثوا عن إمكان دخول الجيش التركي لتعزيز الأمن، أجاب أبو صعب "إن أي دخول لجيش أجنبي على أرض عربية يُعتبر احتلالاً"

وحول زيارة الغريب الى سوريا، أوضح كنعان ان "الوزير صالح الغريب زار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووضعهما في أجواء زيارته سوريا، ولا شيء تحت الطاولة، بل كله لمصلحة البلاد".

وشدد على أن "موضوع النازحين السوريين يجب الا يخضع للتجاذبات السياسية. والزيارة كانت باعلام المعنيين قبل وبعد الزيارة".

عيه، اكد "أننا آخر من يريد خلافات او تمايزات في ما يخص الحكومة وعملها وآدائها وانتاجيتها".