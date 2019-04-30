العسكريون المتقاعدون يعتصمون أمام المرافق العامة

نفذ العسكريون المتقاعدون صباح الثلاثاء، اعتصاما، رفضا لمحاولة خفض مكتسباتهم في اطار مشروع قانون الموازنة.

وقد تجمعت مجموعة منهم في رياض الصلح وانطلقت نحو مرفأ بيروت لاقفال كل مداخله.

كما انطلقت مجموعة اخرى منهم من حديقة الصنائع نحو مصرف لبنان حيث أقفلوا مداخله ايضا. ثم انتقلوا الى مديرية الواردات في وزارة المال .

وفي هذا السياق، اتهم العميد المتقاعد جورج نادر عبر قناة الـLBCI السلطة السياسية بالفشل في ادارة المالية العامة، رافضا المس بحقوقهم.

ورأى النائب شامل روكز الذي شارك في الاعتصام، أن سد عجز الموازنة يكون بخطة اقتصادية واضحة وصريحة ، لافتا الى أن الموازنة كلها بالنسبة له هي مرفوضة "لان فلسفة الموازنة قائمة على القطاع العام وعلى العسكريين".

وأكد روكز للقناة عينها، انه مع حقوق العسكريين رافضا القول أنها مطالب العسكريين.

من جهته، أكد النائب جان طالوزيان، الذي انضم ايضا الى المعتصمين أمام مرفا بيروت، أن الجيش هو لكل الوطن .