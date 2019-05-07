رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان "قريبا"Read this story in English
أعلن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت، حمد سعيد الشامسي أن "رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان أصبح قريباً".
وأشار الشامسي بعد لقائه وزير الخارجية جبران باسيل إلى أن "فريقاً من دائرة الطيران المدني الإماراتي يجتمع مع نظرائه اللبنانيين في مديرية الطيران المدني ويدرس الأمور الفنية".
وشدد على العلاقة الطيبة مع لبنان. وقال للصحافيين "إن التواصل مستمر مع الجميع وعلى أعلى مستوى، وما يهمنا هو استقرار لبنان، ونحن ندعم في هذا الاتجاه".
التعليقات 1
0023:55 ,2019 أيار 07
Hurray were saved! those tourists will love the clean streets and air of Lebanon. Not to mention the many attractions, clean food and crystal clear water we so enjoy. Lets hope they like our Disney Land and other huge attractions such as Abu Alis Shawarma in el Shiya7...