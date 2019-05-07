رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان "قريبا"

أعلن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت، حمد سعيد الشامسي أن "رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان أصبح قريباً".

وأشار الشامسي بعد لقائه وزير الخارجية جبران باسيل إلى أن "فريقاً من دائرة الطيران المدني الإماراتي يجتمع مع نظرائه اللبنانيين في مديرية الطيران المدني ويدرس الأمور الفنية".

وشدد على العلاقة الطيبة مع لبنان. وقال للصحافيين "إن التواصل مستمر مع الجميع وعلى أعلى مستوى، وما يهمنا هو استقرار لبنان، ونحن ندعم في هذا الاتجاه".