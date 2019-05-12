ستريدا جعجع: البطرك صفير وقف الى جانب القوات في أحلك الظروف

نعت النائب ستريدا جعجع "بطريرك الاستقلال الثاني البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.

وقالت "إنه البطريرك القديس الذي حفر في تاريخنا علامات لا تمحى، ووقف إلى جانب لبنان وإلى جانب حزب القوات اللبنانية في أحلك الظروف، لاسيما بعد اتفاق الطائف وبين العامين 1990 و2005، وكان دوره أساسيا كبطريرك مقاوم رفع الصوت في وجه الظلم، وبخاصة عندما اعتقل سمير جعجع واعتقل معه لبنان الوطن".

ولفتت جعجع الى أن صفير "نجح بإيمانه الراسخ وصموده النادر في الحفاظ على شعلة الحرية وترك بصمات دامغة، لاسيما عبر نداء بكركي في العام 2000 ومن خلال مصالحة الجبل، ووقف الى جانب الحق والحقيقة في مواجهة الوصاية ودعما لقضية القوات اللبنانية".

وأضافت "لي ملء الثقة بأن البطريرك صفير سيكون في جوار الرب شفيعا لنا من فوق، وصلاتنا إليه أن يبقي نظره على لبنان وعلينا، وبخاصة على الحكيم ورفاقه في مواجهة المرحلة الصعبة الراهنة. كما ان لي ملء الثقة بأنه سيطوب قديسا ذات يوم عن استحقاق".

ودعت جعجع "الدولة اللبنانية إلى إعلان يوم وداعه يوم حداد وطني لأنه كان بطريركا عمل من أجل لبنان كله ومن اجل جميع اللبنانيين".