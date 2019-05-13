وفد من حزب الله في بكركي تعزية بالبطريرك صفير

قدّم وفد من حزب الله برئاسة رئيس المجلس السياسي في الحزب إبراهيم أمين السيّد واجب العزاء بوفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير في بكركي.

وقال السيّد "إنّنا جئنا لنعبّر عن تعازينا ولنكون جزءًا من الحزن الذي يلف لبنان"، مؤكّدًا أنّ لبنان يفتقد لشخصيات مثل البطريرك صفير.

وشدّد على أنّ لا مانع من المشاركة في مراسم الدفن يوم الخميس.

ولعب صفير الذي توفي فجر الاحد عن عمر يناهز الـ99 عاما، دوراً بارزاً في تاريخ لبنان الحديث، لا سيما من خلال معارضته الشديدة للوجود والهيمنة السورية على لبنان ولاحتفاظ حزب الله بسلاحه.