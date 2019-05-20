ظريف ردا على ترامب: "تبجحات" الرئيس الأميركي "لن تقضي على ايران"

رد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاثنين على التهديدات الاخيرة للرئيس دونالد ترامب لبلاده، مؤكدا أن "تبجحات" الرئيس الاميركي "لن تقضي على ايران".

وكتب ظريف على حسابه على تويتر أن "ترامب يأمل في أن ينجح حيث فشل الإسكندر (الأكبر) وجنكيز (خان) ومعتدون آخرون"، في إشارة إلى غزاة أجانب سيطروا على بلاد فارس في فترة معينة من تاريخها الممتد آلاف السنين.

وأضاف ظريف أن "الإيرانيين بقوا واقفين لآلاف السنين بينما رحل كل المعتدين. الارهاب الاقتصادي والتبجحات عن الإبادة لن تقضي على إيران".

وهذا التصريح رد مباشر على الرسالة الأخيرة التي نشرها الرئيس الأميركي ضد إيران ليل الاحد على موقع التواصل الاجتماعي نفسه.

وكتب ترامب "إذا أرادت إيران خوض حرب فستكون تلك نهايتها. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا".

وتوجّه ظريف إلى ترامب بالقول "لا تهددوا إيرانياً أبداً. جرّبوا الاحترام".

وتصاعد التوتر أخيراً بين طهران وواشنطن التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج الأسبوع الماضي، مشيرة إلى "تهديدات" من قبل إيران.

وأمرت إدارة ترامب الطاقم الدبلوماسي الأميركي غير الأساسي بمغادرة العراق، بسبب تهديدات من مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران.

وأطلقت الأحد قذيفة كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم مقار مؤسسات حكومية وسفارات بينها السفارة الأميركية. ولم تعرف الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم على الفور.

وتشهد العلاقات الأميركية الإيرانية توترا كبيرا منذ قرار الرئيس ترامب قبل عام الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي المبرم في 2015 ويهدف إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات عن طهران، ومنذ إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتتحدث وسائل الإعلام الأميركية عن خلافات داخل فريق ترامب حول كيفية معالجة الملف الإيراني.

- البريطانيون "قلقون" -

وفيما يتصاعد قلق المجتمع الدولي من التوتر المتنامي، نصح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من جنيف "الايرانيين بعدم التقليل من عزم الجانب الاميركي".

واضاف هانت أن الاميركيين "لا يسعون الى النزاع، لا يريدون الحرب مع ايران، ولكن اذا هوجمت مصالح اميركية فسيردون وهو أمر على الايرانيين أن يفكروا فيه مليا، مليا جدا".

وتابع "نحن قلقون طبعا (...) ونريد نزع فتيل التصعيد"، محملا ايران و"انشطتها المزعزعة للاستقرار" مسؤولية الوضع الراهن.

من جهتها، دعت السعودية الاحد الى عقد قمتين "طارئتين"، خليجية وعربية، للبحث في "الاعتداءات" التي حصلت مؤخرا في منطقة الخليج "وتداعياتها على المنطقة".

وقالت وزارة الخارجيّة السعودية إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجّه دعوة إلى "أشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة" في 30 أيار/مايو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأَضافت أن الدعوة تأتي "في ظلّ الهجوم على سفن تجاريّة في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابيّة المدعومة من إيران من الهجوم على محطّتَي ضخّ نفطيتين بالمملكة".

وتزامنا، أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحافي في الرياض أنّ بلاده "لا تريد حرباً ولا تسعى لذلك وستفعل ما بوسعها لمنع قيام هذه الحرب".

وأضاف "في الوقت ذاته (...) في حال اختار الطرف الآخر الحرب، فإنّ المملكة ستردّ على ذلك بكلّ قوّة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها".

ورحبت الإمارات بالدعوة إلى القمتين، مؤكدة أن "الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفا خليجيا وعربيا موحدا في ظل التحديات والأخطار المحيطة، وإن وحدة الصف ضرورية".