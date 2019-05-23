12 إقتراح يريد باسيل إضافتهم للموازنة أدوا الى تعقدها مجددا

عرض وزير الخارجية جبران باسيل مجددا لائحة من 12 إقتراحا لاضافتها الى الموزانة، وسط تشنج بينه وبين وزير المال علي حسن خليل الذي حسم امس الثلاثاء الموزانة انتهت، قبل أن تتعقد خلال جلسة مجلس الوزراء مجددا، وتحال مناقشتها للمرة الـ19 الى يوم الجمعة.

وأفادت صحيفة "الجمهورية"، ان باسيل عرض مجددًا للائحة من 12 اقتراحاً لإضافتها الى الموازنة، باعتبار انّ هذا هو طرحه الاخير، ويجب الاستفادة من الفرصة والعمل على أكبر نسبة تخفيض، فعارضه الوزير خليل بشدّة لأنّ الوقت لم يعد يسمح.

وبحسب المعلومات، انّ باسيل وخليل لم يتفقا، فانتقل الجميع الى مجلس الوزراء لاستكمال البحث، ما دفع بأحد الوزراء المشاركين في الاجتماع الى وصفه بأنّه كان لزوم ما لا يلزم، لأنّه اخفق في التوصل الى اتفاق.

وتضمّ لائحة باسيل وفقا للصحيفة:

- التدبير رقم 3 الذي أحيل الى اجتماع يُعقد بين وزير الدفاع ووزيرة الداخلية وقائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي.

- تطبيق إخضاع مصرف لبنان لضريبة على الفوائد.

- وضع سقف لمنح التعليم - تخفيض الرواتب العالية - وقف الدرجات او مفعولها المالي - الغاء التوظيفات التي حصلت خلافاً للقانون 46 - إقفال المعابر وضبط الحدود ووقف التهرّب الضريبي، تخفيض المساهمات - رسوم على اليخوت، رفع ضريبة الرمل والبحص من 1000 الى 15000 ليرة لبنانية.

- تخفيض إضافي في موازنات الوزارات، ولاسيما الصحة والشؤون والشباب والرياضة.

وأعلن باسيل أيضا استعداده لخفض 10 مليارات إضافية في وزارته - الغاء وزارة المهجرين.