12 إقتراح يريد باسيل إضافتهم للموازنة أدوا الى تعقدها مجددا

12 إقتراح يريد باسيل إضافتهم للموازنة أدوا الى تعقدها مجدداRead this story in English
عرض وزير الخارجية جبران باسيل مجددا لائحة من 12 إقتراحا لاضافتها الى الموزانة، وسط تشنج بينه وبين وزير المال علي حسن خليل الذي حسم امس الثلاثاء الموزانة انتهت، قبل أن تتعقد خلال جلسة مجلس الوزراء مجددا، وتحال مناقشتها للمرة الـ19 الى يوم الجمعة.
وأفادت صحيفة "الجمهورية"، ان باسيل عرض مجددًا للائحة من 12 اقتراحاً لإضافتها الى الموازنة، باعتبار انّ هذا هو طرحه الاخير، ويجب الاستفادة من الفرصة والعمل على أكبر نسبة تخفيض، فعارضه الوزير خليل بشدّة لأنّ الوقت لم يعد يسمح.
وبحسب المعلومات، انّ باسيل وخليل لم يتفقا، فانتقل الجميع الى مجلس الوزراء لاستكمال البحث، ما دفع بأحد الوزراء المشاركين في الاجتماع الى وصفه بأنّه كان لزوم ما لا يلزم، لأنّه اخفق في التوصل الى اتفاق.
وتضمّ لائحة باسيل وفقا للصحيفة:
- التدبير رقم 3 الذي أحيل الى اجتماع يُعقد بين وزير الدفاع ووزيرة الداخلية وقائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي.
- تطبيق إخضاع مصرف لبنان لضريبة على الفوائد.
- وضع سقف لمنح التعليم - تخفيض الرواتب العالية - وقف الدرجات او مفعولها المالي - الغاء التوظيفات التي حصلت خلافاً للقانون 46 - إقفال المعابر وضبط الحدود ووقف التهرّب الضريبي، تخفيض المساهمات - رسوم على اليخوت، رفع ضريبة الرمل والبحص من 1000 الى 15000 ليرة لبنانية.
- تخفيض إضافي في موازنات الوزارات، ولاسيما الصحة والشؤون والشباب والرياضة.
وأعلن باسيل أيضا استعداده لخفض 10 مليارات إضافية في وزارته - الغاء وزارة المهجرين.
Some of these suggestions by Mr Bassil are not that bad, really. Like abolishing illegal public employment, a ceiling for educational grants - reducing high salaries, closing the country’s illegal crossings, controlling the borders, stopping tax evasion,fees on yachts, raising the tax on sand and gravel.
I have a feeling that the measures taken so far is not enough.
more demagoguery from Ali Baba. He submitted his suggestions during the final and 12th session of the cabinet budget review meetings and not during the first session.
Thank you Gebran, for calling what should be done.
Enough communist Amal running the country.
Why should measure 3 be implemented? Are we at war?
Why all the 5000 useless employees on our account???? 5000 big egoed useless civil servants who think we owe them to indebt our children to feed their asses. Kick them out. Let them fight their way into the private sector.
Why didn't the minister of obstruction and time wasting mini Tullius Détritus not
propose his 12 "Suggestions" from the beginning three months ago.