الامن العام ينفي اجباره السوريين على توقيع أي استمارة عودة الى بلدهم

نفت المديرية العامة للامن العام إجبارها السوريين على استمارة للعودة الطوعية الى سوريا.

وأوضحت في بيان صادر عنها "إن أي شخص مهما كانت جنسيته، يصل الى مطار رفيق الحريري الدولي للدخول إلى لبنان ويتبين نتيجة التدقيق بإسمه انه لا يستوفي شروط الدخول يتم اعادته الى البلد القادم منه".

ولفتت الى ان "كل سوري يصل الى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعا وبملء إرادته الذهاب الى سوريا لعدم رغبته في العودة الى البلد المقيم فيه لأسباب عدة، يوقع على تعهد مسؤولية باختياره العودة طوعا مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام".

ولفتت المديرية الى أنها "على تنسيق وتعاون دائم مع كافة المنظمات الدولية المعنية".

وكانت وسائل إعلام نقلت تقريرا صادر عن منظمة هيومن رايتش ووتش ومنظمات حقوقية أخرى، تتهم فيه المديرية العامة للأمن العام بترحيل عدد من السوريين قسرا الى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وإجبارهم على توقيع ما أسمته "استمارات عودة طوعية الى الوطن".